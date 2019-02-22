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Гуайдо подписал первый указ в качестве президента Венесуэлы

10:14, 22 февраля 2019
Мир
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Гуайдо распорядился открыть границу с "братской Бразилией" / фото twitter/jguaido

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

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По его словам, указ направлен на разблокирование поставок гуманитарной помощи в страну.

"Как главнокомандующий боливарианскими национальными вооруженными силами я разрешаю, чтобы гуманитарная помощь попала на территорию Венесуэлы, и приказываю различным элементам действовать в соответствии с этой инструкцией", – говорится в указе.

Кроме того, Гуайдо распорядился открыть границу с «братской Бразилией», поддерживать дипломатические отношения с властями островов Аруба, Кюрасао и Бонэйр, также как и с властями Королевства Нидерланды.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп в понедельник, 18 февраля, предупредил венесуэльских военных, что они "потеряют все", если и в дальнейшем будут поддерживать главу Венесуэлы Николаса Мадуро, а не примут предложение амнистии от временного президента страны Хуана Гуайдо.

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Теги: #Венесуэла#Хуан Гуайдо