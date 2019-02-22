Указ направлен на разблокирование поставок гуманитарной помощи в страну.

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо подписал первый указ в качестве президента Венесуэлы.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

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По его словам, указ направлен на разблокирование поставок гуманитарной помощи в страну.

"Как главнокомандующий боливарианскими национальными вооруженными силами я разрешаю, чтобы гуманитарная помощь попала на территорию Венесуэлы, и приказываю различным элементам действовать в соответствии с этой инструкцией", – говорится в указе.

Кроме того, Гуайдо распорядился открыть границу с «братской Бразилией», поддерживать дипломатические отношения с властями островов Аруба, Кюрасао и Бонэйр, также как и с властями Королевства Нидерланды.

#21Feb Decreto presidencial para autorizar el ingreso de la ayuda humanitaria, apertura de toda nuestra frontera, mantenimiento de relaciones con Aruba, Curazao y Bonaire, además de garantías y reconocimiento para miembros de la #FANB que cumplan este mandado y la constitución. pic.twitter.com/OTHZN8iEhW — Juan Guaidó (@jguaido) February 22, 2019

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп в понедельник, 18 февраля, предупредил венесуэльских военных, что они "потеряют все", если и в дальнейшем будут поддерживать главу Венесуэлы Николаса Мадуро, а не примут предложение амнистии от временного президента страны Хуана Гуайдо.