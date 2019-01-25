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СМИ сообщили о вооруженном конфликте между Россией и Ираном в Сирии

23:57, 25 января 2019
Мир
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Какие потери понесли стороны, неизвестно, / фото www.army.mil

Об этом сообщило в пятницу, 25 января, немецкое онлайн-издание  со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении записями радиоперехвата от 19 января, пишет DW.

Согласно этим записям, в стратегически важной долине Аль-Габ на северо-западе провинции Хама подразделения, входящие в состав корпуса пророссийских боевиков, вступили в боестолкновение с подразделениями из дивизии проиранских боевиков, причем обе стороны применили бронетехнику, гранатометы и пулеметы.

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Однако вскоре после начала стало ясно, что российско-сирийские формирования превосходят по силам иранско-сирийские: они взяли под контроль несколько деревень и достигли небольшого города Хваиз, пишет далее Spiegel Online. По его данным, с тех пор обстановка несколько стабилизировалась. Как Иран, так и Россия стремятся контролировать долину Аль-Габ.

Какие потери понесли стороны, неизвестно, поскольку ни та, ни другая не заинтересованы в том, чтобы конфликт между сторонниками Асада получил огласку.

По оценкам, которые приводит Spiegel Online, речь может идти о нескольких десятках, а, возможно, и о 200 погибших.

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Теги: #Россия#Сирия#Иран