Иностранцы массово уезжают из России - FT

Это свидетельствует о том, что политическое противостояние с Западом и экономический кризис усиливают международную изоляцию страны, пишет gazeta.ru со ссылкой на The Financial Times.

По официальным российским данным в январе в стране насчитывалось на 417 тыс. иностранцев меньше, чем годом ранее. Снижение составило 4,7%. Беженцы с Украины в данном случае не учитывались, уточняет издание.

В статье говорится, что больше всего выехало граждан стран, которые давно считались одними из крупнейших инвесторов в Россию. На 20 января число немцев в России упало до 240,1 тыс., пишет газета со ссылкой на российскую ФМС. Таким образом, падение составило 31%. Число американцев в России сократилось на 36%, британцев – на 38%, испанцев – на 41%.

Читайте такжеFinancial Times: Богатые россияне в рекордном количестве устремляются в Великобританию

Как отмечает издание, по России сильно ударили западные санкции и падение цен на нефть, а также обвал рубля. Ранее сообщалось, что ЦБ прогнозировал падение ВВП России при сохранении цены на нефть в $60 за баррель в среднем на 4,5–4,7% в следующем году и на 0,9–1,1% в 2016 году. Также сообщалось, что МВФ прогнозирует экономический спад в России на 1–3% до 2016 года. Газета обращает внимание, что спад в российской экономике отразится не только на ее собственном корпоративном секторе, но и ударит по западным бизнесам в России.

В заметке также подчеркивается, что российская статистика слишком «неясная», чтобы понять, кто именно уезжает из страны и почему. Издание уточняет, что данные ФМС включают информацию по туристам и иностранцам, приезжающим в Россию с частными и деловыми визитами, а также для работы, и сведения по экспатам. Однако представители бизнеса заявляют, что эти данные подтверждают неофициальные сведения, указывающие на отток сотрудников западных предприятий, отмечается в материале.

Читайте такжеОтныне при въезде в Россию будут снимать отпечатки пальцев

«Компании пытаются оставить настолько мало экспатов, насколько возможно, чтобы сократить расходы», – цитирует газета заместителя руководителя Российско-Германской внешнеторговой палаты Йенса Бельмана. По словам эксперта, такой тренд существовал и ранее, но носил более умеренный характер, а в конце 2014 и начале 2015 года усилился.

Кроме того, Россия теряет привлекательность для граждан бывших советских республик, в том числе из Узбекистана и Таджикистана, пишет издание. По словам экспертов, это произошло из-за обвала рубля и новых ограничений в миграционной политике. Специалисты прогнозируют, что в ближайшие месяцы такой «исход» продолжится и что Россия лишится статуса одного из крупнейших «магнитов» для гастарбайтеров.

Ранее УНИАН сообщал, что падение рубля на 50% не только обесценило денежные переводы, которые отправляют домой работники с Кавказа и из Центральной Азии, но и отбило желание у мигрантов оставаться в России.