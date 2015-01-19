The Guardian: Рублевый кризис представляет угрозу для 9 стран, зависящих от денежных переводов

Шон Уокер и Альберто Нарделли в статье, которая называется «Рублевый кризис представляет угрозу для 9 стран, зависящих от денежных переводов», опубликованной в британской газете The Guardian, пишут, что рублевый кризис в России представляет серьезную угрозу для стран, граничащих с ней на юге, так как их экономика в значительной степени зависит от миллиардов долларов, которые каждый год отправляют домой их граждане, работающие в России.

Падение рубля на 50% не только обесценило денежные переводы, которые отправляют домой работники с Кавказа и из Центральной Азии, но и отбило желание у мигрантов оставаться в России, чтобы зарабатывать деньги для себя и своих семей. Как показал анализ, сделанный The Guardian на основе данных Всемирного банка, девять стран, сильно зависимых от денежных средств, которые трудовые мигранты отправляют из России, поддерживая их экономический рост, могут в целом потерять более 10 млрд. долл. в 2015 г. из-за слабой российской валюты.

«Я пожертвовал созданием семьи, я пожертвовал нормальной жизнью, чтобы работать здесь, и теперь я могу отправлять домой всего несколько сотен долларов в месяц», – сказал Азиз, который работает на станции техобслуживания на севере Москвы. Его постоянная работа и дополнительная работа таксистом обычно приносили ему доход в размере 900 долл. в месяц, и он отправлял эти деньги домой родителям и сестрам, которые живут в Ферганской долине в Узбекистане. Теперь, если он зарабатывает хотя бы половину этой суммы, может считать, что ему повезло. «Я начинаю думать, что особого смысла оставаться здесь уже нет. Жизнь здесь и так довольно бедная, единственной причиной, по которой стоило приезжать сюда, были деньги. Я думаю, что, возможно, настало время возвращаться домой».

Не только Азиз думает о том, чтобы уехать. Поскольку экономическая ситуация в России ухудшается, власти ввели новую более жесткую систему получения разрешений на работу для мигрантов. На данный момент в России нелегально работают миллионы граждан из бывших советских республик.

«Пока еще люди не начали массово уезжать, в основном потому, что они переживают, что не смогут вернуться», – говорит Гавхар Джураева, возглавляющая организацию, которая предлагает бесплатную юридическую помощь трудовым мигрантам. «Тем не менее, многие говорят, что, возможно, уедут, если ситуация не улучшится».

Такая тенденция может стать проблемой и для самой России, поскольку, как ожидается, она будет нуждаться в трудовых мигрантах в процессе подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 г. для крупных строительных проектов.

По данным Всемирного банка, экономика Армении зависит на 21%, Грузии – на 12%, Кыргызстана – на 31,5%, Молдовы – на 25% , Таджикистана – на 42%, Украины – на 5,5%, Литвы – на 4,5%, Азербайджана – на 2,5% и Узбекистана – на 12% от денежных переводов.

Это одни из самых высоких показателей в мире. Из пяти стран мира, чьи ВВП наиболее зависят от таких платежей, три – бывшие советские республики. В большинстве из этих случаев деньги от иммигрантов в России составляют значительную часть этих притоков. Около 40% денежных переводов, которые поступают в Армению, Грузию, Молдову и Украину, – из России, для Кыргызстана эта цифра составляет 79 %.

Резкое падение рубля уже привело к девальвации национальной валюты в Туркменистане в этом месяце. Предполагают также, что казахскому тенге, возможно, потребуется дальнейшая девальвация по отношению к доллару после того, как в феврале он упал на 19%.

Экономики стран региона тесно связаны между собой: более половины своих товаров Беларусь экспортирует в Россию, а недавно созданный Евразийский экономический союз должен связать Россию, Беларусь и Казахстан в единый блок. Армения и Кыргызстан также присоединились к этому союзу. В дополнение к резкому падению рубля эти страны также столкнутся с потенциально огромным сокращением денежных переводов, которые обязательно окажут влияние на их ВВП.

В октябре 2014 г. Всемирный банк подсчитал, что сумма денежных переводов за год в девяти вышеупомянутых странах к концу 2014 г. должна была составить 33,3 млрд. долл. Около 19 млрд. долл. из этой суммы составляют переводы из России.

Когда Всемирный банк делал свой прогноз, один доллар США можно было купить за 40 рублей. К концу года российская валюта потеряла около 50% своей стоимости. Если новый курс валют не будет меняться на протяжении этого года, а количество денежных переводов будет оставаться неизменным, то в 2015 г. они резко обесценятся, составив всего около 7,6 млрд. долл.

Стоит также отметить, что эти цифры указывают на переводы, сделанные через банки. Реальные суммы, с учетом пачек долларов, которые мигрантами сами вывозят к себе домой или передают через своих друзей, скорее всего, намного больше.

Если рубль будет оставаться слабым в течение длительного периода времени, это не особо повлияет на страны Балтии, но в ряде других стран последствия могут быть гораздо более ощутимыми. В тех странах, где ВВП очень сильно зависит от денег, которые присылают мигранты, затяжной валютный кризис в течение 2015., притом, что все остальные факторы останутся неизменными, может привести к тому, что их экономика сократится в 2 раза.

Наиболее уязвимыми являются страны Центральной Азии – Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, где слабая экономика и диктаторские политические системы в значительной степени зависят от тех граждан, которые работают в России.

Стареющий диктатор, президент Узбекистана Ислам Каримов сказал в 2013 г., что трудовые мигранты, которые едут в Россию, – «лентяи» и должны искать работу у себя на родине, но на самом деле практически невозможно найти работу в Узбекистане, где 150 долл. в месяц считается хорошей зарплатой, а в некоторых городах вообще нет рабочих мест. Эксперты по этому региону говорят, что если денежный поток от трудовых мигрантов исчерпается, у лидеров стран, таких как Каримов, могут возникнуть серьезные проблемы.

«Если цена на нефть продолжит падать, как и рубль, мигранты начнут возвращаться домой», – говорит Даниил Кислов, который руководит новостным порталом fergana.ru в Центральной Азии. «В России находится 2,4 млн. узбекских мигрантов, и это только по официальным данным. Эти люди и их семьи выживают благодаря деньгам, заработанным в России. По сути, Россия спасала Узбекистан и Таджикистан от революций, а если все эти люди вернутся, это приведет к социальному взрыву. Не сегодня, но, возможно, через год или два, или пять».