США заблокировали поставки российских самолетов Sukhoi Superjet в Иран

Более 10% комплектующих SSJ-100 производятся в США, поэтому для поставок лайнеров требуется соответствующее разрешение американских властей.

Поставка российских самолетов Sukhoi Superjet 100 в Иран откладывается на неопределенный срок из-за отказа Минфина США выдать экспортный сертификат.

Об этом рассказал иранскому агентству ILNA представитель Ассоциации иранских авиалиний Максуд Асади Самани, передает Медуза.

Более 10% комплектующих SSJ-100 производятся в США, поэтому для поставок лайнеров требуется соответствующее разрешение американских властей, которое, по словам представителя Ассоциации иранских авиалиний, российская сторона получить не смогла.

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Производитель SSJ-100 пытается снизить число американских комплектующих, однако, как ожидается, это займет много времени. "Пока же о поставке самолетов речь идти не может", - подчеркнул Самани.

Иран заключил предварительное соглашение о покупке 40 самолетов SSJ-100 для местных авиакомпаний Aseman Airlines и Iran Air Tours.

Авиапарк иранских авиакомпаний из-за многолетних санкций, запрещавших поставлять в страну авиатехнику и запчасти, находится в неудовлетворительном состоянии. Власти страны заявляли, что иранским авиакомпаниям для обновления парка нужно около 500 самолетов.

После снятия основных санкций в 2016 году иранские авиакомпании договорились о покупке 100 самолетов Airbus и 80 Boeing. Однако сделки были заблокированы после того, как в 2018 году президент США Дональд Трамп восстановил санкции в отношении Ирана.

Ранее УНИАН сообщал, что бельгийская авиакомпания Brussels Airlines заявила, что отказывается от эксплуатации российских Sukhoi SuperJet. Их заменят моделями CRJ-900 канадского производителя Bombardier. Причина - в неисправностях самолетов