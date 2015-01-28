Полсотни станций метро в Лондоне перестроят под роскошные отели и офисы

Об этом объявила компания Transport for London, управляющая лондонской транспортной сетью, сообщают РИА Новости.

Компания приняла это решение для покрытия части собственных расходов на постоянное совершенствование и ремонт транспортной инфраструктуры, а также для того, чтобы получить возможность понизить ставшие непомерно высокими цены за проезд.

"Население Лондона вырастет к 2030 году с нынешних 8,4 миллиона человек до 10 миллионов. Лондону нужны новые дома и офисные здания, а транспортной сети — надежные долгосрочные инвестиции", — пояснил директор по коммерческому развитию Грэм Крейг.

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Как ожидается, в понедельник TfL объявит тендер, после которого несколько строительных компаний получат заказ на перестройку включенных в проект зданий под различные цели.

Столь масштабный проект TfL осуществляет впервые, однако в последние годы компания уже отдала под коммерческое использование несколько пустующих станций метро, брошенных со времен Второй мировой войны.