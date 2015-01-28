Полсотни станций метро в Лондоне перестроят под роскошные отели и офисы
Пятьдесят убыточных или закрытых станций лондонского метро, автовокзалов и примыкающих к ним зданий будут перестроены под роскошные квартиры, музеи, гостиницы, офисные и торговые центры в рамках проекта, который должен принести 3,4 миллиарда фунтов стерлингов дохода.
Об этом объявила компания Transport for London, управляющая лондонской транспортной сетью, сообщают РИА Новости.
Компания приняла это решение для покрытия части собственных расходов на постоянное совершенствование и ремонт транспортной инфраструктуры, а также для того, чтобы получить возможность понизить ставшие непомерно высокими цены за проезд.
"Население Лондона вырастет к 2030 году с нынешних 8,4 миллиона человек до 10 миллионов. Лондону нужны новые дома и офисные здания, а транспортной сети — надежные долгосрочные инвестиции", — пояснил директор по коммерческому развитию Грэм Крейг.
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Как ожидается, в понедельник TfL объявит тендер, после которого несколько строительных компаний получат заказ на перестройку включенных в проект зданий под различные цели.
Столь масштабный проект TfL осуществляет впервые, однако в последние годы компания уже отдала под коммерческое использование несколько пустующих станций метро, брошенных со времен Второй мировой войны.