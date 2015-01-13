Сегодня Лондон остановился в 800-километровых пробках (фото)

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The Daily Mail.

Две третих автобусных маршрутов не функционировали, поскольку члены профсоюза Unite протестовали с требованием уравнять заработную плату водителям всех автобусных компаний.

В 8:30 утра Лондон страдал от транспортных пробок, которые протянулись на более чем две тысячи километров. В час пик общая длина пробок превысила 800 километров. Подобного Лондон не видел уже полвека.

"Я очень сожалею, что руководство профсоюза Unite решило сорвать поездки пассажирам автобусов, особенно учитывая, что только 16 процентов водителей автобусов проголосовали за проведение забастовки", - сказал Майк Вестон, директор автобусной компании "Транспорт для Лондона". Он также заявил, что не видит смысла платить всем водителям одинаково: "Как и в любой профессии, водители автобусов имеют разные навыки и опыт. И это правильно, что это отражено в оплате труда. Если всем водителям платить в среднем, то, соответственно, нужно будет урезать зарплату половине водителей автобусов".

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Зато в профсоюзе Unite заявили, что ставки в лондонских автобусных компаниях отличаются в среднем на 3 фунта за час, поэтому Unite выступает за единую ставку для всех автобусных компаний. Профсоюз выразил поддержку протестующим и сообщил, что около 20 тысяч членов профсоюза присоединились к забастовке, пикетируя 70 автобусных депо во всем Лондоне.

"Сегодняшняя спор очень неприятный, но он не удивляет, учитывая тот факт, что транспортно-экспедиционное агентство Лондона относится к водителям так несправедливо", - заявил представитель лейбористов по вопросам транспорта в Лондонской Ассамблеи Вал Шаукрос.