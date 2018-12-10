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Эксперты назвали мировых лидеров в производстве оружия

10:35, 10 декабря 2018
Мир
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Истребитель F-35 / REUTERS

Американские компании и в дальнейшем доминируют на мировом рынке вооружений. Таковы результаты нового исследования Стокгольмского института проблем мира (SIPRI).

На первом месте в списке ста крупнейших производителей оружия по-прежнему находится американский концерн Lockheed Martin, чей доход в 2017 году составил 44,9 миллиарда долларов США. Общие продажи 100 крупнейших оборонных концернов мира в прошлом году составили 398 миллиардов долларов, пишет DW.

Выросли в 2017 году и продажи российских производителей оружия, которые подвинули со второго места британских конкурентов. Совокупные продажи десяти российских вооруженных компаний составили почти десять процентов от мировых продаж оружия.

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Крупнейшая немецкая оборонная компания Rheinmetall AG со штаб-квартирой в Дюссельдорфе занимает лишь 25-е место в списке с продажами в объеме 3,4 миллиарда долларов. Вместе с Rheinmetall AG в список ста крупнейших производителей оружия и расположились немецкие компании Thyssenkrupp и Krauss-Maffei Wegmann. Они производят подводные лодки, корабли, танки и бронеавтомобили для Бундесвера, а также продают вооружение за границу.

Крупнейшим производителем оружия в Западной Европе осталась Великобритания, за ней расположилась Франция. Британский мегаконцерн BAE Systems, которая насчитывает более 83 тысяч сотрудников, - единственная европейская компания, вошедшая в топ-5 производителей мира.

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Теги: #США#Россия#оружие