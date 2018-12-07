Вдова Гайдая прокомментировала «домогательства» режиссера к звезде "Кавказской пленницы"

В октябре этого года актриса Наталья Варлей выпустила книгу-автобиографию «Канатоходка». В одной из глав она поведала о приставаниях Гайдая.

Актриса и вдова кинорежиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова прокомментировала отрывок из автобиографии Натальи Варлей. Исполнительница главной роли в фильме «Кавказкая пленница» в своей книге написала о том, что во время сьёмок режиссёр пытался поцеловать ее.

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«Пусть пишет. 50-летие „Бриллиантовой руки“ отмечали недавно, а „Кавказскую пленницу“ сняли еще раньше. Что сейчас об этом говорить? Я не знаю, правда или нет. Мне не интересно», — заявила «Ридусу» Гребешкова.

В октябре этого года актриса Наталья Варлей выпустила книгу-автобиографию «Канатоходка». В одной из глав она поведала о приставаниях Гайдая. Как пишет артистка, после празднования дня рождения Александра Демьяненко, который играл Шурика, режиссёр проводил ее до гостиничного номера и вошел внутрь.

«Мы сели, я на краешек стула, а Леонид Иович в кресло у окна — напротив. Ситуация была более чем неловкая… Я начала „заполнять паузу“, что-то лепеча про день рождения Саши, про завтрашние съемки… И тут в коридоре раздался громкий звук торопливых шагов, и в дверях остановилась Нина Павловна… (жена Леонида Гайдая). Я от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: „Мы говорим о работе!“ Нина Павловна молча вышла», — вспоминает Варлей.

После этого, по словам артистка, Гайдай пошел на выход, но «неожиданно сам закрыл дверь изнутри, повернулся и попытался меня поцеловать.

«Я была девушка цирковая, сильная, с моментальнои реакцией, поэтому в одну секунду я Гайдая не только оттолкнула, но и вытолкала из номера, закрыла дверь и заперла ее на ключ», — пишет Варлей.

В книге также говорится, что инцидент никак не повлиял на дальнейшее сотрудничество режиссера и актрисы.