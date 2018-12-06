Washington Post: Риск начала полномасштабной войны между Украиной и Россией высокий

Ученые отмечают, что украинско-российский конфликт имеет слишком много измерений, и обычно такие споры приводили к настоящим войнам между соседними странами.

Россия ведет войну против Украины на суше уже несколько лет. Но недавно между ними произошла первая стычка в море. Насколько вероятно, что столкновение в Керченском проливе перерастет в нечто более масштабное?

Морские споры играют важную роль в мировой политике. Китайские морские конфликты с соседями за ряд островов и рифов стали причиной десятков милитаризованных столкновений с 1991 года. Конфронтация в Керченском проливе между Россией и Украиной 25 ноября, а также введение Киевом ограниченного военного положения, вызывает похожее беспокойство из-за вероятности эскалации ситуации до войны.

В российско-украинских отношениях на кон поставлено несколько дипломатических проблем. И правильное понимание конфликта может помочь при оценке рисков, пишет на страницах Washington post профессор политологии Университета Айовы Сара Маклафлин Митчелл.

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Она замечает, что морские диспуты, связанные с территориальными конфликтами и вопросами идентичности, представляют большую угрозу для начала войны. Свои выводы автор объясняет 20-летним опытом работы в рамках проекта по изучению причин войны (ICOW), в частности, споров за острова и линии границ, морские территории, пограничные реки и проблемы идентичности. Ученые, которые изучали дипломатические причины кризисов и войн, обнаружили, что чаще всего страны воюют за территорию. Однако, в поле зрения обычно не попадали случаи, когда дипломатический конфликт начинался, но милитаризации не возникало. На такой тип кризисов приходится более половины всех пограничных диспутов.

Проект ICOW заметил эти успешные случаи мирной дипломатии, обнаружив потенциальные ситуации, в которых страны могут не соглашаться в некоторых вопросах, а затем используют СМИ и исторические источники для кодирования этих случаев. Две страны, которые имеют большую совместную границу, совместный морской простор или этническую группу, как например Украина и Россия, часто становятся парой стран, которые могут иметь проблемы в отношениях.

Используя этот подход, исследователям удалось обнаружить 843 территориальных посягательства между парами стран в период с 1816 до 2001 года, а также 270 морских и 143 речных споров (между 1900 и 2001 годы). Также ученые обнаружили 157 конфликтов идентичности между соседними странами после 1946 года. Российская попытка влиять на этнических русских в Украине подпадает под эту категорию.

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Исследователи обнаружили, что опасные посягательства все чаще возникают в море, а не на суше. Аннексия Крыма армией России – это интересный случай с многих точек зрения. Это первое успешное завоевание территорий с 1970-х годов, которое состоялось в эру сокращения территориальных споров. Нормы территориальной целостности укрепились, а страны перешли от конфликтов на суше в морской простор и сферу идентичности. К примеру, за пределами Крыма Россия не использовала стратегию силового захвата территории для того, чтобы якобы поддержать этнических русских, живущих в Украине. Зато она устроила сепаратистский конфликт на украинском востоке. Однако, после завершения Второй мировой войны страны все чаще вступали в стычки за морской простор. Российская атака против украинских кораблей в Керченском проливе иллюстрирует то, как нерешенные споры за акваторию повышают риски для появления конфликтов идентичности и территориальных претензий. Все это может привести к применению насилия.

Автор замечает, что столкновение в Керченском проливе особенно опасно, потому что оно имеет очень много измерений. И в нем речь идет не только о морском просторе. Между Украиной и Россией продолжается дипломатический конфликт с большим количеством вопросов. К примеру, Киев добивается от Москвы демаркации морской границы в Азовском море с 1993 года. Четыре года назад украинская сторона столкнулась с проблемой российской оккупации Крыма. Кроме того, в конфликте между странами есть и этнический элемент, потому что Кремль заявляет, что он якобы защищает этнических русских в Украине. И эти посягательства озвучиваются с 1991 года.

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Исследователи ICOW обнаружили, что конфликты, которые содержат так много проблем, очень часто переходят в военную стадию. Хоть Киев и Москва провели демаркацию границы на суше, нерешенный вопрос Азовского моря и Керченского пролива подпитывал территориальные и этнические посягательства. Риск вспышки войны также высок из-за того, что морской спор между странами теперь тесно связан еще и с посягательствами на суше, в частности в Крыму. Страх России перед увеличением присутствия НАТО в Черноморском регионе усилил ее желание оккупировать территорию украинского полуострова.

Автор замечает, что некоторые факторы могут подтолкнуть Россию и Украину к мирному разрешению конфликта. В частности, этому способствует поддержка Украины со стороны НАТО и стран Евросоюза. Однако, исследование ICOW демонстрирует, что риск вспышки войны в регионе остается высоким.