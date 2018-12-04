Агрессивные действия России в районе Керченского пролива являются вызовом для всех стран НАТО - Климкин

По словам министра, РФ пытается последовательно узурпировать суверенные права Украины в акватории Черного и Азовского морей.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что агрессивные действия РФ в районе Керченского пролива и Черного и Азовского морей являются вызовом как для Украины, так и для всего Североатлантического альянса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сообщил журналистам по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Альянса и министров иностранных дел Украины и Грузии.

«Я объяснил всем друзьям и союзникам, что то, что делает Россия, не только влияет на свободу судоходства в Черном море, в Керченском проливе, в Азовском море, где Россия пытается последовательно узурпировать суверенные права Украины, - это вызов, который является общим не только для Украины, но и для всего Альянса также», - заявил он.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их отправили в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".