В Риме умер легендарный киноактер

Джуффре родился в 1928 году в Неаполе. В его карьере — более 90 ролей в кино и на телевидении

Знаменитый итальянский актер Карло Джуффре скончался в Риме на 90-м году жизни после тяжелой неизлечимой болезни.

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Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Артист умер 1 ноября, однако известно об этом стало только сегодня.

Джуффре родился в 1928 году в Неаполе. В его карьере — более 90 ролей в кино и на телевидении, однако первой его крупной работой, благодаря которой актер стал известен на весь мир, — это фильм "Девушка с пистолетом" 1968 г. Картина номинировалась на премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

Артист работал со звездами национального кинематографа, такими как Клаудия Кардинале и Марчелло Мастрояни. В 2002 году Карло Джуффре снялся в фильме "Пиноккио" режиссера Роберта Бениньи. В этой ленте актер сыграл создателя деревянного мальчика — плотника Джеппетто.