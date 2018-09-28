Брэд Питт составил завещание: Джоли не получит ни копейки

При этом звезда решил обезопасить доходы от бывшей жены Анджелины Джоли, передает Radaronline.

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Питт создаст трастовый фонд в размере 250 миллионов долларов, и эти деньги в равных долях получат дети актера после его смерти.

"Брэд собирается надежно защитить те деньги, которые у него останутся после развода - после того, как он отдаст Анджелине ее долю имущества и денежных средств на содержание детей. Он хочет, чтобы все, что у него останется, никогда не досталось Джоли", - рассказал инсайдер.