Беспристрастная поминутная обида России

Глубина обиды России на неблагодарный мир, освобожденный Путиным от террористической чумы, достигла масштабов, сравнимых только с бездной грехопадения израильской военщины, поминутную тарификацию которого обнародовало вчера министерство так называемой обороны РФ.

«Беспристрастный поминутный анализ» сионистского заговора, направленного на уничтожение лучших сынов России, собравшихся на борту мирного самолета Ил-20, дался спикеру МО РФ генералу Конашенкову дорогой ценой. Когда несчастный, обиженно дрожа побелевшими губами, перечислял все добро, которое по глупости сделала для Израиля Россия, начиная с освобождения его территории от немецко-фашистских захватчиков, создавалось впечатление, что он сейчас покончит в себя. Однако генерал Конашенков собрался, взял себя в руки и разрыдался только по окончанию брифинга, когда Шойгу отхлестал его портянкой от избытка чувств, вызванных неприятными ощущениями в том месте, которое у всякого военного человека чувствует неприятности раньше и острее всех остальных.

В последние дни только и было слухов, как Владимир Владимирович Путин чуть ли не неделю вызывал на ковер израильскую военщину

Операция поминутного прикрытия чувствительного места проводилась на фоне очень большой обиды Владимира Владимировича Путина. В последние дни только и было слухов, как Владимир Владимирович Путин чуть ли не неделю вызывал на ковер израильскую военщину, а когда военщина приехала с доказательствами «беспорядочной пальбы» сирийских ракетчиков, называвших друг друга почему-то Гриша, Миша и Поликарп, заперся в уборной и передал через Пескова, что у него в «графике» нет никаких встреч с командующим израильскими ВВС. Обиделся. Пресс-служба израильской армии в ответ не удержалась и заявила, что безопасность и благополучие российских военных являются ключевым элементом при утверждении любой операции армии Израиля.

Путин не понял этого странноватого юмора, потому что в это время, по слухам, обижался на Асада, два дня сбрасывая его звонки, вследствие чего Асад в отчаянии был вынужден отправить ему поздравительную телеграмму. Путин из уборной передал через Пескова, что ничего подобного, ничего он на Асада не обижается, за что же на Асада обижаться-то, Асад-то тут вообще при чем? Тогда телеканал «Царьград» сообщил, что теперь уже Асад обиделся на Путина: два дня сирийский коллега демонстративно медлил с поздравительной телеграммой, так как считал себя несправедливо обвиненным в том, чего сирийские военные не совершали, и как же ему было больно все это видеть, ведь он «рассматривает нас как спасителей страны». Потом еще какой-то козел пошутил, что Путин был в бешенстве, когда узнал, что российские войска еще не выведены из Сирии, и это было совсем уже.

«Беспристрастный поминутный анализ» (полностью его можно найти на сайте министерства так называемой обороны РФ) продемонстрировал не только еще более беспристрастную работу сирийских ПВО, которые ко всем самолетам в небе относятся одинаково, как слепая Фемида, обеспечивающая неотвратимость наказания невзирая на лица, но и невиданное мастерство их пусковых расчетов

В череде глобальных обид на трибуну вышел со своим «беспристрастным поминутным анализом» генерал Конашенков. «Беспристрастный поминутный анализ» (полностью его можно найти на сайте министерства так называемой обороны РФ) продемонстрировал не только еще более беспристрастную работу сирийских ПВО, которые ко всем самолетам в небе относятся одинаково, как слепая Фемида, обеспечивающая неотвратимость наказания невзирая на лица, но и невиданное мастерство их пусковых расчетов. 21.40 - израильские истребители наносят бомбовый удар по детским садикам Латакии и улетают. 21.51 - сирийские ПВО приступают к отражению атаки. 21.59 - отражение атаки продолжается, подбит пеликан, азарт растет. 22.03 - есть попадание! 22.03 - ой. 22.53 - израильская армия передает русским пламенный привет и предлагает помощь в сборе мощей лучших сынов России. Гады пархатые.

Нет ничего удивительного, что в свете этого блестящего военного успеха Сирии озаренный обидами Путин принял единственно верное в данной ситуации решение - срочно поставить стрелкам Асада новые зенитные комплексы С-300, которые позволят им сбивать еще больше всевозможных самолетов и, наконец, уверенно выйти на воздушный эшелон гражданской авиации. Это станет весомым аргументом России не только против неблагодарного Израиля, но и против всех обидчиков России в целом. На обиженных воду возят, но кто сказал, что им это не нравится?

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Всех желающих помочь украинской армии приумножить обиды русских людей просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук

Василий РЫБНИКОВ