Израиль предоставил РФ доказательства о крушении Ил-20 из-за "безрассудного огня со стороны Сирии"

По версии представителей Израиля, сирийцы вели огонь в воздух "безответственно и непрофессионально" еще долго после того, как израильских самолетов там уже не было.

Израиль предоставил России доказательства, что не несет никакой ответственности за сбивание российского самолета в Сирии.

Об этом сообщили в министерстве обороны Израиля, передает DW.com.

Израильская делегация включительно с командующим ВВС Израиля генерал-майором Амикамом Норкиным прибыла 20 сентября в Москву для обсуждения инцидента и предоставления соответствующей информации. "Мы доказали, как безрассудный огонь со стороны Сирии стал прямой причиной сбития российского самолета", - заявил на условиях анонимности представитель израильского минобороны, цитирует агентство Reuters. По его словам, сирийцы вели огонь в воздух "безответственно и непрофессионально" еще долго после того, как израильских самолетов там уже не было.

Также в израильской армии утверждают, что предупредили россиян об операции над Сирией не за минуту, а значительно раньше.

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Как сообщал УНИАН, российский Ил-20 с 15 военными пропал с экранов радаров над Средиземным морем у берегов Сирии в ночь на 18 сентября, в момент, когда израильские войска наносили удары по сирийской территории.

По версии Минобороны РФ, "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже стало известно, что самолет случайно сбили сирийские средства ПВО.

18 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии.

Также он заявил, что «о планируемой операции Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии. По «горячей линии» уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону».

Конашенков подчеркнул, что РФ оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин назвал сбитие сирийскими силами ПВО российского военного самолета «цепью трагических случайных обстоятельств».

18 сентября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия продолжит бомбардировки иранских военных укреплений в Сирии, несмотря на катастрофу российского самолета Ил-20, сбитого сирийскими войсками.