После уничтожения Ил-20 Россия решила поставить Сирии еще и зенитные комплексы С-300

Если С-300 передадут Сирии, то управлять установкой могут поручить российским офицерам, чтобы исключить вероятность чрезвычайной ситуации.

После крушения самолета Ил-20 с российскими военными Россия может поставить Сирии зенитные комплексы С-300.

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Как сообщает kommersant со ссылкой на высокопоставленного военного источника, управлять установкой могут поручить российским офицерам, чтобы исключить вероятность чрезвычайных ситуаций.

Он добавил, что если С-300 передадут Сирии, это станет "серьезным аргументом для израильских ВВС в пользу отказа от нанесения ударов по Сирии".

Примечательно, что в мае Россия отказалась поставлять в Сирию ракетные комплексы С-300.

Как сообщал УНИАН, российский Ил-20 с 15 военными на борту был сбит над Средиземным морем зенитным ракетным комплексом С-200, принадлежащим сирийской системе ПВО. В Москве утверждают, что российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля, которые наносили авиаудары по целям в провинции Латакия. РФ расценила как враждебные действия Израиля и заявила, что оставляет за собой право на ответные действия. Израиль возложил полную ответственность за уничтожение российского самолета Ил-20 в провинции Латакия на правительство Башара Асада.