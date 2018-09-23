В Минобороны РФ сравнили сбитый сирийскими ПВО российский разведывательный самолёт Ил-20 с пассажирским лайнером

По словам представителя Минобороны РФ, после удара по целям в Сирии израильские самолеты вновь заняли зону дежурства на удалении 70 километров западнее побережья Сирии, поставив радиоэлектронные помехи, и, вероятно, готовясь к нанесению повторного удара.

В Минобороны Российской Федерации сравнили сбитый сирийскими ПВО российский разведывательный самолёт Ил-20 с пассажирским лайнером и обвинили Израиль в преступной халатности в результате которой был сбит этот военный борт РФ с 15 военными на борту.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Действия истребителей ВВС Израиля вечером 17 сентября осуществлялись в районе трасс захода на посадку на аэродром Хмеймим не только военных, но и гражданских, пассажирских самолетов. Тем самым израильскими истребителями была создана прямая угроза любым пассажирским и транспортным самолетам, которые могли там оказаться в это время и стать жертвами авантюризма израильских военных», - подчеркнул он.

«Представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или об их непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности. Поэтому мы считаем, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности», - сказал Конашенков.

По его словам, после удара по целям в Сирии израильские самолеты вновь заняли зону дежурства на удалении 70 километров западнее побережья Сирии, поставив радиоэлектронные помехи, и, вероятно, готовясь к нанесению повторного удара.

«В 21.59 один из израильских самолетов начал маневр в направлении побережья Сирии, сближаясь с Ил-20, совершавшим заход на посадку. Это было воспринято расчетами сирийских ПВО за новую атаку израильской авиации», - добавил он.

Конашенков добавил, что в 22.03 сирийская зенитная ракета поразила более крупную чем израильские F-16 и ближнюю цель - самолет Ил-20.

«Командир экипажа доложил о пожаре на борту и начале экстренного снижения. В 22.07 минут отметка российского разведывательного самолета Ил-20 исчезла с экранов радиолокационных средств», - сказал он.

По его словам, израильские самолеты не ушли в свое воздушное пространство, а остались в этом же районе и продолжали дежурство в воздухе до 22.40.

«В 22.29 дежурный офицер командования российской группы в Сирии довел израильскому офицеру на командном пункте военно-воздушных сил, что российский самолет Ил-20 терпит бедствие: требуем вывести ваши средства из данного района, так как мы задействуем спасательные средства», - сказал он.

Конашенков добавил, что российская сторона ни разу не нарушала договоренности с Израилем и не применяла развернутые в Сирии российские средства ПВО, даже несмотря на то, что в ходе нанесения Израилем авиационных ударов в ряде случаев возникали моменты, которые создавали потенциальную угрозу военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации.

При этом Конашенков отметил, что поведение израильских летчиков «в корне отличается от действий американской авиации в регионе». У России и США действует канал коммуникаций для предотвращения инцидентов в воздухе. Стороны заблаговременно оповещают друг друга о планах применения авиации в различный районах Сирии.

«Это позволяет своевременно принять меры по исключению любых ситуаций, несущих угрозу российским и американским военнослужащим, как в воздухе, так и на земле», - добавил Конашенков.

Читайте такжеСтало известно, когда РФ обнародует данные о крушении своего Ил-20 в Сирии

Как сообщал УНИАН, российский Ил-20 с 15 военными пропал с экранов радаров над Средиземным морем у берегов Сирии в ночь на 18 сентября, в момент, когда израильские войска наносили удары по сирийской территории.

По версии Минобороны РФ, "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже стало известно, что самолет случайно сбили сирийские средства ПВО.

18 сентября Конашенков заявил, что, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии.

Также он заявил, что «о планируемой операции Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии. По «горячей линии» уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону».

Конашенков подчеркнул, что РФ оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин назвал сбитие сирийскими силами ПВО российского военного самолета «цепью трагических случайных обстоятельств».

18 сентября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия продолжит бомбардировки иранских военных укреплений в Сирии, несмотря на катастрофу российского самолета Ил-20, сбитого сирийскими войсками.