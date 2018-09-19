Business Insider: Солдаты США в Сирии открыли огонь, чтобы отогнать силы России от своей базы

Выстрелы были демонстративными, но на россиян подействовало.

Войска России передумали приближаться к военной базе армии США в Сирии, когда американские солдаты открыли демонстративный огонь.

Об этом пишет Business Insider, добавляя, что Пентагон, Центральный штаб и командование американской операции в Сирии подтвердили, что Россия теперь держится подальше от зоны деэскалации вблизи базы «Ат-Танф», которую заняли американские морские пехотинцы. Ранее российская сторона вместе с армией Сирии сообщали американским военным, что собираются вторгнуться в зону под контролем США якобы для борьбы с террористами.

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Такие порывы российская и сирийская стороны делали сначала первого, а затем шестого сентября. Россия, в частности, обвиняла США и ее коалицию в защите боевиков. После российских угроз американские морские пехотинцы открыли демонстрационный огонь вблизи «Ат-Танф», чтобы показать российским солдатам, что их помощь Америке не нужна.

«США не стремятся вступать в схватку с россиянами, правительством Сирии или любыми другими группами, которые оказывают поддержку властям Сирии в гражданской войне. Также США без колебаний применят необходимую и пропорциональную силу, чтобы защитить своих военных, а также военных коалиции и партнеров, что мы и продемонстрировали», - заявил пресс-секретарь Центрального штаба США подполковник Эрл Браун.

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Он также подчеркнул, что США не нужна помощь в войне против «Исламского государства» в зоне деэскалации возле базы «Аль-Анф» в провинции Хомс.

«И мы советуем россиянам хорошо это усвоить», - сказал Браун.

На протяжении почти двух недель после демонстративного огня американцев ни Россия, ни ее подопечный режим в Дамаске не посягали на то, чтобы их войска приблизились к зоне под контролем армии США.