Die Presse: Главная проблема России – не Запад

Об этом сообщает Ральф Шольхаммер в своей статье «Главная проблема России – не Запад», опубликованной на сайте австрийской газеты Die Presse.

Нынешняя политика президента Российской Федерации Владимира Путина кажется демонстрацией силы, но на самом деле это лишь признак слабости России. Вопреки мнению пророков новой системы нелиберальной демократии, таких как Виктор Орбан в Венгрии, Россия – не модель для будущего.

Для будущего России необходимы, прежде всего, россияне и россиянки. Но их в ближайшие десятилетия все сложнее будет найти. Помимо низкой рождаемости, в России, по данным ООН, самый высокий уровень абортов в мире, за ней следуют другие страны бывшего Советского Союза, включая Украину.

Долгосрочные прогнозы всегда проблематичны. Но если не произойдет неожиданного бэби-бума, Россия потеряет четверть населения к концу 2060 года.

Молодежь хочет покинуть страну

Такой взгляд на тенденции по-прежнему оптимистичен: едва ли где-нибудь существует такая разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. Продолжительность жизни среднестатистического россиянина составляет всего 64 года, в то время как россиянки живут почти до 77 лет. Среди мужчин безудержный алкоголизм и наркомания приводят к ранней смерти и распространение героина – к ВИЧ-инфицированию, что больше напоминает Африку, чем Европу. Только в Эстонии уровень инфицирования выше, но это более чем на 50% касается российского меньшинства.

Если учесть высокую вероятность некачественного сбора данных, то указанные значения -все равно довольно консервативные оценки. Демографическая структура, в которой наркотики, ВИЧ и аборты уничтожают население, для молодых людей все больше становится причиной покинуть страну. Эта тенденция усилилась из-за российской «игры мускулами» в Центральной и Восточной Европе: За последние восемь месяцев страну покинули больше россиян, чем в любой другой год, с тех пор, как Путин стал президентом.

Новый альянс между Москвой и Пекином в действительности будет не таким гармоничным, как сейчас кажется: в демографическом плане Россия и Китай были бы идеальной парой геополитического брачного агентства: у России заканчиваются сыновья, в то время как в Китае на 120 мужчин приходится 100 женщин.

На самом деле, потенциал для конфликта между двумя странами является очень высоким: угроза для России из-за возможного расширения ЕС и НАТО в Украине – ничто, по сравнению с геополитической борьбой, которая разворачивается в Центральной Азии и Сибири.

«Перетягивание каната» над Центральной Азией

Несмотря на все дружественные жесты, все более интенсивным становится «перетягивание каната» между Пекином и Москвой в борьбе за лояльность государств Центральной Азии: Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана. И Россия, и Китай все больше зависят от богатых ресурсов этих стран. Пекин извлекает выгоду из конфликта в Украине: чем больше Путину приходится сосредотачивать внимание на США и Европе, тем большей становится зависимость России от Китая, который может использовать эту ситуацию, чтобы получить уступки от России в Центральной Азии.

Не менее проблематично будет развиваться ситуация в Сибири. Уже сейчас можно констатировать возросшую волну иммиграции из Китая в российскую глубинку. Не исключено, что из аннексии де-факто когда-нибудь получится аннексия де-юре.

Хотя этой темы сейчас пытаются избегать, но от российских националистов не скрыть тот факт, что к востоку от Урала проходит неспешная колонизация. Если Пекин последует примеру Москвы и в Сибири раздаст «нуждающимся в защите» китайские паспорта, то Россия станет жертвой той политики, которую сейчас сама проводит в Восточной Украине и на Кавказе.

И для Пекина, и для Москвы в нынешней ситуации выгодно сотрудничать. Но в долгосрочной перспективе союз между двумя державами исключен. Сам Китай от союза с Россией выигрывает меньше, чем от долгосрочного конфликта между Путиным и Западом, который в свою очередь увеличивает Китаю пространство для маневра в Юго-Восточной и Центральной Азии, с минимальным вниманием СМИ.

Лучшее из глобальных кризисов

Пока Россия полезна для китайцев, будет и поддержка. Конечно, правители в Пекине хорошо знают, что распределение власти сейчас в пользу их страны. Это подкрепляется экономическим положением из-за падения цен на нефть, что укрепляет нуждающийся в ресурсах Китай и ослабляет Россию, экспортера ресурсов.

Если учесть постоянные беспорядки в преимущественно мусульманских российских областях, то получается лучшее из глобальных кризисов в одном государстве: ВИЧ, исламисты, потенциальные сепаратисты и экономический спад.

Во всем этом, однако, есть прекрасная возможность для европейской внешней политики, а именно – если поднять конфронтацию с Россией с темы Украины на более высокий геополитический уровень. Россия не может позволить себе конфликт на востоке и на западе. Богатый природными ресурсами Восток стратегически гораздо более важный, чем восток Украины.

Ключ политики ЕС

Кроме того, стратеги в Москве должны понимать, что даже при расширении ЕС и НАТО на восток, риск агрессивной внешней политики китайцев гораздо выше, чем потенциальная агрессия Брюсселя или Вашингтона. Попытка разрешить конфликт в Украине в свете стратегических проблем России, потенциально может быстрее привести к уступкам со стороны Путина, чем применение дальнейших санкций.

Сейчас в пропагандистских целях Москве может быть выгодна вражда с Западом. Но будущее России решается на экономическом и демографическом уровне, а не на Донбассе. У ЕС хорошая позиция, чтобы определить эти слабые места и одновременно предложить возможности для исправления недостатков, и взамен требовать уступок в Украине.

Такое партнерство никогда не будет гармоничным и лишенным напряженности. Но оно будет более стабильным и продуктивным, чем союз между конкурирующими государствами - Россией и Китаем. Разъяснить это Москве – и есть ключ европейской политики к Путину.