Суд не отстранил Мюллера от дела о вмешательстве в выборы в США по иску российской компании

Компания Concord - одна из трех юридических лиц, которой Мюллером предъявлены обвинения в воздействии на избирательную кампанию в США 2016 года.

Суд в округе Колумбия отказал российской компании Concord Management and Consulting LLC в просьбе отстранить специального прокурора Роберта Мюллера от расследования дела о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

Истцы пытались доказать, что спецпрокурор Мюллер был незаконно назначен руководителем расследования.

Компания Concord - одна из трех юридических лиц, которые вместе с 13 российскими физическими лицами были обвинены Мюллером в воздействии на избирательную кампанию в США 2016 года.

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Следствие считает, что российская сторона пыталась усилить позиции Дональда Трампа, который в итоге и выиграл выборы, и ослабить позиции его оппонента от Демократической партии Хилари Клинтон.

Как известно, специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 россиян, которые работали в "фабрике троллей", и еще 3 организаций во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.

Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть Соединенные Штаты. Кроме того, двух россиян из списка обвиняют в банковском мошенничестве, еще четверо - в краже личных данных других людей.

Кроме россиян, США обвиняет три российские организации - "Агентство интернет-исследований" или "фабрика троллей", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Concord Catering". Всех их связывают с Евгением Пригожиным, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обвинения против россиян не доводят заговора его кампании с Кремлем.

В министерстве иностранных дел России назвали "абсурдом" обвинения 13 россиян во вмешательстве в выборы президента США.