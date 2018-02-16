США обвинили 13 россиян во вмешательстве в американские выборы, среди них - "повар Путина"

Граждане РФ обвиняются в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов, финансовом мошенничестве и мошенничестве в сети Интернет, а также хищении идентификационных данных.

Офис специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство РФ в президентские выборы в США, сообщил о выдвижении обвинения 13 гражданам России в предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

Об этом сообщает Департамент юстиции США на своем официальном сайте.

«Федеральная коллегия присяжных в округе Колумбия 16 февраля 2018 года внесла обвинительный акт в отношении 13 российских граждан и трех российских организаций, которые обвиняются в нарушении уголовных законов США с целью вмешательства в выборы в США и политические процессы», - говорится в сообщении.

«В обвинительном акте выдвигаются обвинения всем ответчикам в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов, трем ответчикам - в сговоре финансового мошенничества и мошенничества в сети, пяти ответчикам - в хищении идентификационных данных при отягчающих обстоятельствах», - отметили в Департаменте юстиции.

Читайте такжеСпецслужбы США прогнозируют новое вмешательство России в выборы в 2018 годуОбвинение включает свидетельства и признания вины бывшим советником президента США по вопросам национальной безопасности Майклом Флинном, экс-руководителя избирательного штаба Дональда Трампа и советника экс-президента Украины Виктора Януковича Пола Манафорта, а также его бизнес-партнера Рика Гейтса. Кроме них - экс-советника Трампа по иностранным вопросам во время президентской кампании в 2016 году Джорджа Пападопулоса.

В обвинении указаны имена Евгения Пригожина (его называют "поваром Путина"), Михаила Быстрова, Михаила Бурчика (известного также как Михаил Абрамов), Александры Крыловой, Анны Богачевой, Сергея Полозова, Марии Бовды (известной также как Мария Беляева), Роберта Бовды, Вадима Подкопаева, Глеба Васильченко, Ирины Каверзиной, Владимира Венкова и Джейхуна Насими Оглы (известного еще как Асланов).

Также значатся компании «Агентство интернет-исследований», «Конкорд-менеджмент» и «Конкорд-кейтеринг».