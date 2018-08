Сенат США призвал Ассанжа дать показания по вмешательству РФ: его юристы уже рассматривают предложение

Комитет по вопросам разведки Сената США призвал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа дать показания в деле относительно вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году.

О на своей странице в Twitter сообщила организация WikiLeaks, опубликовав копию письма.

Отмечается, что письмо доставлено через посольство США в Лондоне. Команда юристов WikiLeaks заявила, что "рассматривает предложение, но показания должны соответствовать высокому этическому стандарту".

В письме говорится, что Ассанж имеет возможность предоставить показания в закрытом режиме, в удобном месте и в удобное время.

В 2016 году сайт WikiLeaks обнародовал документы Демократической партии США, которые, как сообщали спецслужбы США, были похищены связанными с правительством РФ хакерами.

BREAKING: US Senate Intelligence Committee calls editor @JulianAssange to testify. Letter delivered via US embassy in London. WikiLeaks' legal team say they are "considering the offer but testimony must conform to a high ethical standard". Also: https://t.co/pPf0GTjTlppic.twitter.com/TrDKkCKVBx