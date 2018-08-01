Спустя шесть лет Ассанж решил покинуть посольство Эквадора в Лондоне - Bloomberg

У Ассанжа ухудшилось здоровье, и в ближайшее время он намерен отказаться от самоизоляции.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который последние шесть лет провел в посольстве Эквадора в Лондоне, вскоре может покинуть свой приют.

По информации агентства Bloomberg, у Ассанжа ухудшилось здоровье, и в ближайшее время он намерен отказаться от самоизоляции, пишет "Новое время".

Журналисты отмечают, что после того, как Ассанж покинет территорию посольства, риск для его свободы будет очень значительным. В полиции Лондона Bloomberg подтвердили, что ордер на арест Ассанжа остается в силе.

Ранее СМИ сообщили, что президент Эквадора Ленин Морено близок к завершению переговоров по поводу выдачи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа властям Великобритании.

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После этого в Эквадоре заявили, что Морено не принимал решения о выдаче Ассанжа.

В начале 2018 года Джулиан Ассанж получил удостоверение личности Эквадора.

Джулиан Ассанж - австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks, на сайте которой размещены секретные документы и разоблачающие различных мировых лидеров материалы.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда создатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних шести лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намеревается выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.