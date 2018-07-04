Universal Music обвинила победительницу "Евровидения-2018" Нетту в плагиате (видео)

В компании утверждают, что песня является плагиатом хита "Seven Nation Army" группы The White Stripes.

Один из крупнейших в мире звукозаписывающих лейблов Universal Music обвинил победительницу "Евровидения-2018" Нетту Барзилай в плагиате.

Как сообщает Walla!, компания отправила создателям песни "Toy", с которой израильтянка победила в конкурсе, Дорону Медли и Ставу Бегуру предупредительное письмо, в котором утверждается, что песня является плагиатом хита "Seven Nation Army" группы The White Stripes, популярной в начале 2000-х.

В Universal Music считают, что ритм и гармония песни "Toy" очень напоминает песню американской рок-группы.

Согласно правилам "Евровидения", песни-участницы конкурса должны быть оригинальными. Если плагиат будет доказан, то Израиль потеряет право на проведение конкурса в следующем году.

Видео Eyal Shahar

Однако, по мнению юристов и музыкантов, стороны конфликта достигнут компромисса, и в 2019 "Евровидение" всё же пройдет в Израиле.

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"Аргумент по поводу ритма для меня общий, потому что каждая секция танго, блюза или регги имеет ритм, подобный другим композициям в стиле танго, блюз или регги. Мне кажется, что они зашли слишком далеко с претензией на сходство с гармонией и ритмом. В заявлении об авторском праве есть «сходство с основной частью работы». Разложение его на отдельные элементы, такие как ритм или гармония, является неправильным в общей идеи закона об авторском праве. На каждого художника влияют предыдущие работы. Странно заявлять художнику, что синий фон на картине похож на другой синий фон или на тип холста", - заявил адвокат Рон Левинталь.

В свою очередь один из создателей песни "Toy" Дорон Медли сказал: "Мы были удивлены тем, что получили такое письмо, и мы позаботимся об этом, и я считаю, что в ближайшие две недели проблема будет решена наилучшим образом для каждой из сторон".

Как сообщал УНИАН, это не единственный скандал, который разгорелся вокруг победительницы "Евровидения-2018". Голландский государственный телеканал BNNVARA выпустил в эфир антисемитскую передачу, в которой высмеял израильтянку Нетту Барзилай.