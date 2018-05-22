Вокруг победительницы Евровидения-2018 разгорелся антисемитский скандал (видео)
Голландский государственный телеканал BNNVARA выпустил в эфир антисемитскую передачу, в которой высмеял победительницу "Евровидения-2018", израильтянку Нетту Барзилай.
Об этом сообщает Тimes of Israel. В программе комик Санне Уоллес Де Фриз пародирует певицу, используя все существующие клише об Израиле.
ВИДЕО: YouTube Oliver's Wereld
"У нас тут вечеринка намечается, вы придете? В мечети Аль-Акса, которая все равно пустует. Смотрите, как тут красиво! Я бросаю бомбы, Израиль снова победитель, веселье продолжается уже 70 лет. Ни в коем случае, ни один палестинец не придет. Я охочусь на палестинцев через занавески…" - поет пародистка.
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Ранее сообщалось, что в Госдуме победительницу Евровидения Нетту Барзилай назвали "нечто квакающим" и предложили отправить от России "рептилоида".