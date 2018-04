Удар по Сирии: Пентагон показал видео пуска ракеты «Томагавк» с подводной лодки

Министерство обороны США опубликовало видео запуска крылатой ракеты «Томагавк» с многоцелевой атомной подлодки USS John Warner в рамках операции коалиции по уничтожению объектов сирийской программы создания химического оружия.

Видеоролик был опубликован в Twitter военного ведомства. В сообщении отмечается, что подлодка находится в Средиземном море.

Watch as @USNavy#sailors aboard #USSJohnWarner (SSN 765) launch a Tomahawk land attack missile on April 14, the from the​ ​#MediterraneanSea as part of a multi-national strike operation against the Syrian government. @subgru2pic.twitter.com/0ynZsRjjPc