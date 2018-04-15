Удар по Сирии: Пентагон показал видео пуска ракеты «Томагавк» с подводной лодки

14:31, 15 апреля 2018
Мир
1552
REUTERS

Видеоролик был опубликован в Twitter военного ведомства. В сообщении отмечается, что подлодка находится в Средиземном море.  

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые, вероятно, связаны с производством и хранением химического оружия.

В Департаменте обороны США рассказали, что выпустили 105 ракет по трем целям.

Операция стала ответом на вероятное применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибли от 70 до 100 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Сирия#Асад#ракеты