Удар по Сирии: Пентагон показал видео пуска ракеты «Томагавк» с подводной лодки

Пуск осуществлялся с атомной подлодки USS John Warner, которая прибыла в Средиземное море.

Министерство обороны США опубликовало видео запуска крылатой ракеты «Томагавк» с многоцелевой атомной подлодки USS John Warner в рамках операции коалиции по уничтожению объектов сирийской программы создания химического оружия.

Видеоролик был опубликован в Twitter военного ведомства. В сообщении отмечается, что подлодка находится в Средиземном море.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые, вероятно, связаны с производством и хранением химического оружия.

В Департаменте обороны США рассказали, что выпустили 105 ракет по трем целям.

Операция стала ответом на вероятное применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибли от 70 до 100 человек.