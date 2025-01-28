По приказу Трампа, в течение 60 дней министр обороны должен предоставить структуру и план реализации противоракетной обороны следующего поколения.

Президент США Дональд Трамп заявил подписал несколько указов по армии, в частности о разработке американского аналога израильской системы противоракетной обороны "Железный купол", пишет The Times.

"Мы должны немедленно начать строительство новейшего противоракетного щита "Железный купол", который сможет защитить американцев. У нас феноменальные технологии... Я думаю, что Соединенные Штаты имеют на это право", - сказал Трамп во время общения с конгрессменами-республиканцами во Флориде.

Также американский президент отметил, что система будет производиться непосредственно в США. В указе "Железный купол для Америки" ("The Iron Dome for America") говорится, что угроза применения баллистических, гиперзвуковых, крылатых ракет и других современных средств воздушного нападения "остается катастрофической угрозой, стоящей перед Соединенными Штатами".

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В документе также отметили, что в 2002 году США вышли из Договора 1972 года об ограничении систем противоракетной обороны, поэтому американская политика противоракетной обороны предусматривала ответ на "угрозы стран-изгоев и случайные или несанкционированные запуски ракет". Но "угроза со стороны стратегических вооружений нового поколения не уменьшилась, а стала более интенсивной и сложной".

По приказу Трампа, в течение 60 дней министр обороны должен предоставить структуру и план реализации противоракетной обороны следующего поколения.

Что такое "Железный купол"?

"Железный купол" - система противоракетной обороны. Ее применяет Израиль с 2011 года. Эта ПВО предназначена для защиты от массированных ударов неуправляемыми ракетами ближнего радиуса действия и способна защищать не просто отдельные объекты, а целые районы и города.

По мнению военных экспертов, "Железный купол" в США не будет работать или будет неоправданно дорогим, поскольку территория Соединенных Штатов составляет почти 9,9 миллиона квадратных километров, зато территория Израиля - 22,1 тысячи квадратных километров.

Израильский "Железный купол" предназначен для поражения ракет, выпущенных с небольшого расстояния, а для США наибольшую угрозу представляют межконтинентальные баллистические ракеты России, Китая или КНДР.

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