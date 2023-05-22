Страна использовала определенную номенклатуру постсоветского вооружения, отметил Коваленко.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что Южной Корее есть что предложить Украине в плане военной помощи. Страна может поставлять не только боеприпасы.

"Южная Корея является одним из серьезных производителей боеприпасов 152 калибра. Но они также имеют мощный объемный потенциал в артиллерии, прежде всего это самоходные артиллерийские установки", – рассказал эксперт в эфире телеканала FREEДОМ.

Коваленко напомнил, что Южная Корея также использовала определенную номенклатуру постсоветского вооружения. Среди прочего, в стране есть танки Т-80, БТР и БМП. И хотя количество этой техники небольшое, Южная Корея "вполне могла бы пойти на такой шаг".

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"Нам танк Т-80 знаком, и мы вполне можем пользоваться им. К тому же, к этим танкам имеется соответствующий боекомплект 125 мм боеприпасов. Поэтому поддержка со стороны Южной Кореи в военном плане, а не только в гуманитарном, безусловно, может быть значительно объемнее", – резюмировал обозреватель.

Оружие для Украины: актуальные новости

21 мая 2023 года президент США объявил о дополнительной военной помощи для Украины. Киев получит, в частности, боеприпасы для HIMARS, ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW), противотанковые комплексы "Джавелин" и АТ-4, а также различные боеприпасы. В общей сложности будут предоставлены средства на сумму до 375 миллионов долларов.

Кроме того, Украина ожидает передачи самолетов F-16. В Министерстве обороны прогнозируют, что эти истребители начнут поступать на вооружение ВСУ уже осенью. В то же время украинские пилоты уже начали проходить тренировки на истребителях F-16, заявил вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней и безопасности политики Жозеп Боррель.

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