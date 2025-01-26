Специалисты сообщили о необходимости увеличения их производства.

Силы обороны Украины получили на вооружение ракетные комплексы Vampire, предназначенные для уничтожения воздушных целей. По словам аналитиков Defence Express, ВМС ВСУ впервые продемонстрировали, как ракеты APKWS успешно уничтожают Х-59.

В частности, 25 января Военно-морские силы ВС Украины обнародовали уникальные кадры из Одесской области. На видео зафиксировано, как экипаж одного из катеров ВМС уничтожил ракету Х-59, которую враг запустил с самолета Су-57 по гражданской инфраструктуре морского торгового порта "Южный".

По мнению аналитиков, наиболее интересной деталью видео является то, что превратить Х-59 в металлолом удалось с помощью ракеты APKWS. Поэтому это первый задокументированный случай использования этого вида вооружения против именно такой цели.

"Это, похоже, первый по крайней мере публичный случай, когда нашим военным удалось сбить эту ракету именно с помощью APKWS. К примеру, ранее, в феврале 2024 года, ВМС ВСУ показали как ракетные установки Vampire под APKWS сбивают "Шахеды", - отмечают аналитики.

Речь идет о том, что APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) является высокоточным вооружением, сочетающим неуправляемые 70-мм ракеты Hydra 70 с полуактивным лазерным наведением. Первые сообщения о передаче этого вооружения от Германии появились в 2023 году, а его первое применение против российских целей стало известным летом того же года.

В рамках оборонной помощи Украине было заказано 14 установок Vampire, и все они уже находятся на вооружении ВСУ. Эти комплексы эффективно используются как для уничтожения вражеских дронов, так и ракет. Стоит отметить, что их поставки от производителя, компании L3Harris Technologies, длились шесть месяцев для первых четырех систем.

По словам аналитика Колби Бадхвара, пока США поставили Украине только 14 единиц, хотя необходимое количество значительно выше - около 140. Это связано с наличием значительных запасов ракет Hydra 70 в мире, а компания BAE Systems способна производить до 25 тысяч комплектов APKWS ежегодно, что равняется примерно 2080 единицам в месяц.

"Учитывая то, что Силы обороны Украины сегодня имеют дефицит средств для противодействия вражеским ракетам и дронам, поставки большего количества ракетных установок Vampire и ракет к ним могли бы стать отличным усилением нашей противовоздушной обороны", - отмечают в Defence Express.

Война в Украине - последние новости

Напомним, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман предположил, чем украинские бойцы уничтожат Крымский мост. По его словам, скорее всего, это должны быть ракеты "земля-земля" или "воздух-земля", которые Украина имеет.

Также Гетьман объяснил, почему КНДР несет большие потери на фронте. Он отметил, что причиной этого является то, что военные Северной Кореи получают боевые распоряжения через переводчика, ведь имеют языковой барьер с русскими.

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