Немецкая армия до сих пор исходит из того, что дроны над военными базами - просто не туда залетели, и поэтому это дело полиции.

После начала полномасштабной войны в Украине "неизвестные" беспилотники начали часто летать в небе Германии. Особенно вблизи полигонов, где тренируются украинские солдаты. Однако бороться с этими дронами Берлин, похоже, не планирует.

Как пишет издание Hartpunkt, недавно немецкие депутаты отправили запрос в Минобороны страны относительно того, думают ли там как-то решать проблему. Однако ответ оказался неутешительным. В Минобороны Германии считают, что сбивать дроны должна полиция, даже если те летают над военными объектами.

Также в Минобороны говорят, что на сегодня нет никаких конкретных договоренностей между Бундесвером и полицией о том, как им следует действовать и координироваться в подобных ситуациях. Как отмечает Hartpunkt, фактически это означает, что немецкие военные должны вызывать полицию, когда над военной базой появляется дрон. Ведь по умолчанию они должны считать, что это кто-то случайно залетел туда своим гражданским дроном.

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При этом немецкая полиция, конечно, не имеет оборудования (РЭБа) для принудительной посадки дрона. Поэтому даже в случае, если будет уверенность, что дрон выполняет шпионскую миссию, или даже готовится сбросить взрывное устройство на военный объект, максимум, что могут сделать немецкие полицейские и военные - попытаться сбить дрон из табельных пистолетов или автоматов. Опыт войны в Украине показал, что этот метод является крайне неэффективным.

Таким образом, издание делает вывод, что немецкие силовые структуры, в частности Бундесвер, не имеют ни готовых процедур, ни технических средств для борьбы с вражескими дронами. И не похоже, что сейчас кто-то пытается решить эту проблему.

Проблемы немецкой армии

Как писал УНИАН, Германия расследует возможные российские диверсии на двух военных базах, где пытались загрязнить питьевую воду в августе. Мишенями могли стать база Бундесвера в Кельн-Ван и аэродром НАТО в Гайленкирхене.

Также мы рассказывали, что Бундесверу не хватает касок, бронежилетов и одежды для солдат. Министерство обороны утверждает, что недостигнутые объемы поставок будут заполнены в этом году.

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