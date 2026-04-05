К войне с Ираном присоединилась ещё одна страна: сбит китайский дрон, – Defense Express

Wing Loong II – это китайская копия американского MQ-9 Reaper.

В иранском небе был уничтожен ударный беспилотник Wing Loong II китайского производства, что прямо указывает на расширение круга стран, наносящих удары по Ирану, пишет Defense Express.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) обнародовал видео момента сбивания, а впоследствии в сети появились фото обломков дрона. Поскольку США и Израиль не имеют на вооружении китайской техники, становится очевидным появление нового игрока в конфликте, отмечает СМИ.

По имеющимся данным, аппарат упал в районе города Шираз. Дрон находился глубоко внутри страны, что свидетельствует о проведении разведки или поиске конкретной цели. Именно вблизи Шираза расположено стратегическое "ракетное город" и мощности по производству баллистических ракет.

Видео дня

"Можно предположить, что этот Wing Loong II охотился на пусковые установки иранских баллистических ракет", – говорится в материале.

Отмечается, что потенциальными владельцами беспилотника могут быть Объединенные Арабские Эмираты или Саудовская Аравия. В то же время Саудовская Аравия пока сохраняет нейтралитет. Зато ОАЭ, понесшие значительные потери из-за иранских атак (в частности, РЛС AN/TPY-2 и самолеты GlobalEye), неоднократно заявляли о праве на ответный удар.

Известно, что Wing Loong II является китайской копией американского MQ-9 Reaper. По техническим характеристикам он весит 4,2 тонны, способен нести 430 кг вооружения и находиться в воздухе до 32 часов.

Война с Ираном

Ранее УНИАН писал, что Иран заявил о сбивании двух американских вертолетов Black Hawk во время боевых действий 3 апреля, однако эти данные пока не имеют независимого подтверждения. По словам иранских военных, было поражено сразу несколько воздушных целей, а событие назвали "унизительным" для США и их союзников.

Инцидент происходит на фоне обострения, где ранее сообщалось о потерях США, в частности о сбитом истребителе F-15 и других ударах по авиации.

