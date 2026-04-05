США задействуют против Ирана почти все запасы крылатых ракет-невидимок, - Bloomberg

В ходе военной кампании США против Ирана будут задействованы почти все имеющиеся у Пентагона крылатые ракеты-невидимки JASSM-ER, которые будут взяты из запасов, предназначенных для других регионов.

Как пишет Bloomberg, приказ об изъятии этоих ракет стоимостью 1,5 миллиона долларов из тихоокеанских запасов был отдан в конце марта. Ракеты, хранящиеся на американских объектах в других регионах, включая континентальную часть США, будут переброшены на базы Центрального командования США или в Фэрфорд в Великобритании.

"После переброски из довоенного запаса в 2300 ракет JASSM-ER останется в наличии для остального мира лишь около 425 единиц. Этого примерно достаточно для 17 бомбардировщиков B-1B на один вылет. Еще около 75 ракет "непригодны к использованию" из-за повреждений или технических неисправностей.

JASSM-ER, или Joint Air-to-Surface Missile-Extended Range (усовершенствованная ракета класса "воздух-поверхность" увеличенной дальности), может летать на расстояние более 900 километров и предназначена для поражения целей на более безопасных дистанциях, чтобы избежать противовоздушной обороны противника.

Наряду с ракетой JASSM меньшей дальности (дальность действия которой составляет около 400 км), примерно две трети американских запасов были задействованы в войне с Ираном.

По словам одного из источников, американские самолеты также выпустили 47 ракет JASSM-ER во время рейда по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

С 2009 года США выделили средства на закупку более 6200 ракет JASSM, а производство базовой модели JASSM для поставок в США прекратилось около 10 лет назад.

Плановая производительность Lockheed Martin Corp. на 2026 год составляет 396 ракет увеличенной дальности, хотя при полной переориентации линии, которая также производит противокорабельные ракеты LRASM, на производство JASSM может быть выпущено до 860 ракет.

Арсенал США показывает дно

Ранее аналитики указывали, что за один месяц операции Epic Fury Соединенные Штаты выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk, что значительно превышает использование ракет в предыдущих конфликтах.

Как отмечают эксперты, в настоящее время в арсенале США остается около 3 000 таких ракет.

