Украинские разработчики планируют создать дрон, с помощью которого можно будет выявлять и уничтожать оккупантов.

Заместитель министра технологий Украины Алексей Борняков на мероприятии НАТО в Польше подробно описал сценарий, каким образом военный дрон может ликвидировать российского оккупанта с помощью искусственного интеллекта. По его словам, значительная часть ИИ, который нужен для этого, уже существует, пишет Bloomberg.

"Компьютерное зрение работает. Это уже доказано", - заверил он.

В издании отметили, что эта идея могла бы стать одной из военных инноваций Украины.

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"Страна установила тысячи мобильных телефонов на вышках сотовой связи и заправках, которые выполняют роль цифровых ушей. Данные с этих датчиков объединяются с нейронной сетью для создания инструментов искусственного интеллекта, которые, по словам Борнякова, могут отслеживать вражеские беспилотники или слышать, когда Россия выпускает ракеты", - отмечается в материале.

В то же время предоставление компьютерам потенциального контроля над смертельными решениями, вызывает беспокойство среди партнеров Украины. Журналисты напомнили, что НАТО имеет "этические рамки" по использованию ИИ и планирует обеспечить разумный вклад человека в любое летальное применение силы.

Помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Веел отметил, что один из способов использования искусственного интеллекта в организации - это считывание спутниковых снимков для подсчета российских самолетов и заправочных станций.

"Это мало рискованно. Никто не погибнет, если вы снимете номер", - объяснил он.

В свою очередь представитель НАТО подчеркнул, что альянс планирует представить изменения по своей стратегии в области ИИ на саммите, который состоится в июле.

"Безусловно, ИИ является одним из главных приоритетов для Украины", - отметила операционный директор Brave1 (инициатива, которая помогает частному сектору и военным работать вместе над оборонными технологиями) Наталья Кушнерская.

Также на брифинге с Борняковым и представителями Пентагона Кушнерская рассказала о некоторых функциях искусственного интеллекта, которыми уже пользуются украинские военные. Бойцы используют модель большого количества языков для мониторинга российских СМИ и пропаганды, которые начали все чаще создавать контент с помощью генеративного ИИ.

Кроме того, есть такая программа, как "Гризельда", которую запустили в прошлом году. Она просеивает данные со спутников, соцсетей и "даже взломанных вражеских баз данных".

Однако проблемой для применения технологий является отсутствие связи на некоторых участках фронта. По словам соучредителя одного из нескольких украинских стартапов на западе НАТО Александра Чендекова, перебои в работе интернет-сетей делают невозможным использование даже таких сервисов, как ChatGPT.

"На передовой у нас нет облаков. У нас нет связи", - отметил он.

Использование дронов на фронте

Ранее бывший генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пожаловался, что в Запорожской области оккупанты теперь не могут свободно передвигаться, ведь украинские дроны их везде атакуют.

"Говорят, что у противника дефицит боеприпасов. Не знаю. У тех, кто напротив нас, их явно профицит. Кассеты, сбросы, ФПВ (дроны - УНИАН), 155-е... Обиделись на наших что ли? Сыплют и сыплют. По тем дорогам, где мы раньше ездили с осторожностью, теперь ездить трудно, скажем так", - сказал он.

Также сообщалось, что украинские морские дроны в Крыму уничтожили два российских катера, а именно судна типа КС-701 "Тунец".

"Для противодействия враг активно применял авиацию, стрелковое оружие и артиллерию, впрочем - безрезультатно", - рассказали источники в спецслужбах.

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