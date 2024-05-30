В прошлом году было уничтожено по меньшей мере два таких судна оккупантов.

Главное управление разведки Минобороны Украины атаковало во временно оккупированном Крыму катера оккупантов. Вероятно, речь идет о судах типа КС-701 "Тунец".

Как сообщает УП со ссылкой на источники в спецслужбах, катера атаковали морские дроны ГУР "Магура V5". Атаки произошли в районе поселка Черноморское Евпаторийского района.

"Для противодействия враг активно применял авиацию, стрелковое оружие и артиллерию, но безрезультатно", - отметил собеседник. Видео дня

В то же время источник УНИАН в спецслужбах также отметил, что по предварительной информации, были поражены два вражеских катера, предположительно типа "Тунец". Данные еще уточняются.

Ночные взрывы в Крыму - что известно

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 мая в Керчи (Крым) прогремела серия взрывов. Российские оккупанты перекрывали движение по незаконно построенному Крымскому мосту, однако впоследствии его восстановили.

Житель оккупированной Керчи в комментарии "Суспільному" рассказал, что в городе прозвучало не менее шести взрывов.

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