Захватчики утверждают, что быстро учатся, но просят дополнительные БПЛА.

Бывший генеральный директор российской государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин признал, что в части Запорожской области, где оккупанты недавно были в относительной безопасности, теперь не могут свободно передвигаться из-за действий ЗСУ.

"Говорят, что у противника дефицит боеприпасов. Не знаю. У тех, кто напротив нас, их явно профицит. Кассеты, сбросы, ФПВ (дроны - УНИАН), 155-е... Обиделись на наших что ли? Сыпят и сыпят. По тем дорогам, где мы раньше ездили с предосторожностью, теперь ездить затруднительно, скажем так", - написал Рогозин в Telegram-канале.

В частности, он упоминает село Мирное, очевидно, речь о населенном пункте в Запорожской области (Ореховское направление).

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"Село Мирное, так там вообще все жужжит от их дронов. Устаешь от этой постоянной хр**и. Но мы учимся. И готовимся двигаться дальше. Пусть небольшими шажочками, но все же вперед", - утверждает Рогозин.

Он восхищается "инстинктом победителя" российских захватчиков, но просит обеспечить их дронами, особенно "с тепляками" (тепловизорами).

"Из-за сильного РЭБа противника это теперь - расходный материал. Но очень нужный материал", - написал Рогозин.

Война в Украине - ситуация на юге

На Приднепровском и Ореховском направлениях российские захватчики не прекращают атаковать позиции ВСУ. Например, 3 июня на Ореховском направлении российские оккупанты осуществили шесть штурмов, а на левобережье Днепра, в районе населенного пункта Крынки - пять.

При этом ВСУ уничтожили 35 единиц вооружения и техники российской армии, среди них - редкая радиолокационная станция "Репейник", стоимость которой около 100 тыс. долларов.

По словам начальника пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрия Плетенчука, бойцам ВСУ на юге все чаще приходится применять смекалку, потому что вражеских беспилотников в небе очень много. Среди них - дорогие разведчики, стоимость которых составляет от 100 тыс. долларов, но враг не считается с потерями. При этом Плетенчук отмечал, что в применении FPV-дронов ЗСУ превосходят противника.

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