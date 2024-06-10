Буксир доставлял баржу в Азовское море. ее должны были поставить возле Керченского моста со стороны Черного моря как боновые заграждения.

Украинские дроны атаковали буксир и баржу в Таганрогском заливе, сообщают российские тг-каналы. По данным "Базы", атака на буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179" произошла вечером 8 июня.

Как сообщается, удар по сухогрузной барже "Секция-179" проекта Р-156 нанесен в светлое время суток. В результате атаки у баржи имеются "незначительные повреждения выше ватерлинии" Кроме того, от близкого взрыва повреждения (выбито стекло) получил буксир-толкач "Инженер Л.Г. Смирнов" проекта 81200, который буксировал данную баржу."

Также двое членов экипажа получили легкие осколочные ранения.

Заявляется, что ходовые качества буксира утрачены не были, и капитан принял решение возвращаться в порт Азов в Ростовской области.

ТГ-канал "Крымский ветер" сообщает, что буксир доставлял баржу по Волго-Донскому каналу в Азовское море. Далее ее должны были поставить возле Керченского моста со стороны Черного моря в качестве боновых заграждений.

Таганрогский залив расположен в северо-восточной части Азовского моря и является его крупнейшим заливом.

Атаки на РФ

Как сообщал УНИАН, 8 июня украинские дроны впервые долетели до Северной Осетии в России, где расположен стратегический военный аэродром "Моздок". Расстояние до аэродрома от украинской границы составляет около 1 тыс. километров.

В ночь на понедельник, 10 июня, в оккупированном Россией Крыму сообщали о взрывах. Движение по Крымскому мосту перекрывали. Тг-каналы сообщали, что 4 ракеты прилетели по наземному объекту возле Евпатории "по почти вертикальной траектории".

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