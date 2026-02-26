Никита Шендеровский

В то же время ракеты "Фламинго" уже изменили ситуацию в войне, считает Константин Криволап.

У Украины в ближайшее время может появиться собственная баллистическая ракета. Такой прогноз в эфире "КИЕВ24" озвучил Константин Криволап, эксперт по вопросам авиации.

"Я ожидаю, что в ближайший месяц у нас появится еще и баллистическое оружие, которое будет бить сейчас на 200 километров. А где-то в октябре, по моим расчетам, мы должны получить баллистику на 700 километров. Это ракеты FP-7 и FP-9", - сказал Криволап.

Он также отметил, что хотя в мире и не существует оружия, которое может стать геймченджером, украинская ракета "Фламинго" уже меняет ход боевых действий. Эксперт пояснил, что если раньше Украина была способна поражать цели небольшими дронами, которые могут нести до 100 килограммов взрывчатки, то "Фламинго" имеет боевую часть размером 1100 килограммов.

"Удар по Воткинскому заводу показал очень точное поражение на расстоянии, по прямой там 1400 километров, а фактически это значит, что 1800 прошли. Прошли всю систему российской ПВО. Ведь было достаточно времени для того, чтобы поднять истребительную авиацию и сбить эти ракеты. Президент четко сказал, что все ракеты долетели до цели. И это говорит об огромных возможностях нашего "Фламинго", - объяснил Криволап.

Также эксперт отметил место, где расположен пораженный Воткинский завод. Он отметил, что недалеко от него находится ряд других объектов российского ВПК. В частности, завод по производству "Шахедов" в Елабуге.

"Мы уже показали, что можем туда залетать. И если баллистика для нас - это основная проблема сейчас, то мы ударили по баллистике. Задача номер два - это дроны, "Шахиды". Я ожидаю, что в ближайшее время мы увидим какие-то веселые истории по поводу Елабуги. Мы можем говорить, дайте нам "Томагавк". Но эта ракета способна решать те задачи, которые даже "Томагавк" не способен решать", - добавил эксперт.

Украинские ракеты: что известно

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что РФ продолжает охотиться на украинский завод, который производит ракеты "Фламинго". Несмотря на это, по его словам, производитель "Фламинго" будет наращивать производство этих ракет.

В то же время он отметил, что это зависит не только от финансирования, но и от поставок некоторых компонентов. Также он прокомментировал удар "Фламинго" по производству "Искадеров" в России.

