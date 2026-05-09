На параде на Красной площади прошли воевавшие против Украины

Перед началом парада в Москве отключился мобильный интернет.

На параде на Красной площади вместе с другими военными прошли и российские солдаты, которые воевали против Украины.

Ведущий парада назвал их участниками "специальной военной операции" (СВО). Напомним, так российский диктатор Владимир Путин называет полномасштабное вторжение в Украину.

К слову, Путин в своей речи на параде повторил типичные пропагандистские тезисы про войну с НАТО. При этом, слово Украина диктатор не произнес ни разу.

"Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов СВО. Бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которая поддерживается всем блоком НАТО, и несмотря на это они идут вперед. Победа в СВО куется и на поле боя, и в тылу. Наше дело правое. Победа всегда была и всегда будет за нами", - заявил диктатор.

Он также поблагодарил всех, кто помогает воевать против украинцев, упомянув в их числе не только военных, чиновников и производителей, но и "военкоров".

После речи диктатора вместо военной техники на Красной площади показали видеоролики, описывающие российскую военную технику - от беспилотных систем до военных кораблей и ядерных ракет.

Напомним, в этом году в параде не участвует военная техника, поскольку в Кремле испугались ударов со стороны Украины.

Военный парад закончился пролетом военных самолетов.

По сообщениям СМИ, в этом году Путину компанию на параде составили так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.