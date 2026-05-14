Россия атакует Украину дронами и ракетами, в Киеве – взрывы

В нескольких районах Киева фиксируются повреждения зданий.

В Киеве после 3 часов ночи раздались взрывы. Работает ПВО, слышны пролеты дронов.

03:59 Воздушные силы ВСУ сообщили о группе крылатых ракет в направлении Киева с востока.

03:46 В Шевченковском районе зафиксировано попадание в нежилое здание.

Видео дня

На Оболони еще в одном месте падение обломков ракеты. На территории нежилой застройки.

В Дарницком районе падение обломков на открытой территории, сообщил Виталий Кличко, глава столицы.

03:45 На правом берегу столицы снова раздаются взрывы.

03:43 На одном из участков в Голосеевском районе повреждено недействующее здание.

03:42 Крылатые ракеты в Сумской области – курс на Черниговскую/Полтавскую области.

03:36 В Оболонском районе зафиксированы последствия атаки. Есть повреждения нежилого здания, информация о пострадавших уточняется, отметил Ткаченко.

03:34 В Соломенском районе на парковке горит автомобиль, сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко. По другой локации в Днепровском районе поврежден жилой дом. Информация уточняется.

03:32 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ракет на Киев с севера.

03:30 Осколок сбитой ракеты упал в одном из дворов Киева.

03:22 Сообщается о повреждениях в результате атаки российских дронов на Киев. В Днепровском районе БПЛА, по предварительным данным, попал в крышу пятиэтажного жилого дома. В Голосеевском районе обломки сбитого дрона упали на проезжую часть, сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.

Новость обновляется...