Вражеские бомбардировщики россияне успели снарядить ракетами.

В результате операции "Паутина", проведенной Службой безопасности Украины 1 июня, на российских аэродромах были уничтожены десятки самолетов. Среди них – бомбардировщики Ту-95МС, которые россияне готовили для ударов по украинским городам.

Об этом свидетельствуют кадры атаки, которыми поделились в СБУ. Издание "Милитарный" обратило внимание, что несколько бомбардировщиков Ту-95МС российские оккупанты успели снарядить крылатыми ракетами.

Речь идет о ракетах Х-101, которые РФ применяет во время массированных обстрелов Украины.

Видео дня

"На отдельных кадрах с аэродромов "Белая" и "Оленья" под крыльями Ту-95МС видны дальнобойные крылатые ракеты Х-101. Именно эти ракеты используют оккупанты для террористических ударов по украинским городам и инфраструктуре", – отмечают авторы.

Операция "Паутина"

1 июня российские аэродромы пылали из-за масштабной операции ВСУ, подготовка к которой длилась более 1,5 года. Дроны атаковали сразу несколько аэропортов. По официальным данным, было поражено более 40 российских самолетов.

Глава СБУ Василий Малюк рассказывал, что были поражены как бомбардировщики – Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3 – так и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Сама же операция была сложной не только логистически, но и тем, что происходила одновременно в трех разных часовых поясах.

Прошло уже несколько дней после этой атаки, и россияне пытаются преуменьшить масштабы ее последствий. Источники УНИАН рассказали, что РФ ставит целые самолеты на места, где были поражены другие борта. И выдает их обгоревший аэродром под самолетами.

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