Трамп потратит космические деньги на оружие, которым не победить даже Иран, - Forbes

Нынешняя американская администрация больше заинтересована в расходовании денег, чем в технологических инновациях.

Администрация президента США Дональда Трампа предложила на следующий год рекордный оборонный бюджет в размере 1,5 триллиона долларов, что примерно на 445 миллиардов превышает уровень 2026 года. Белый дом объясняет такой рост необходимостью реагирования на войну с Ираном и другие глобальные угрозы. Но вряд ли этого хватит, чтобы нейтрализовать угрозу иранских дронов, пишет Forbes.

Ключевым элементом новой стратегии является развитие масштабных систем стратегической обороны. В частности, центральное место отводится проекту противоракетного щита Golden Dome ("Золотой купол") стоимостью 185 миллиардов долларов. В то же время, как пишет автор, этот проект уже вызывает критику из-за сходства с инициативой времен Рональда Рейгана, которая была закрыта в 1990 году после затрат в 40 миллиардов долларов. Эксперты отмечают, что многие технологии Golden Dome остаются непроверенными и не гарантируют быстрого ввода в эксплуатацию.

Параллельно бюджет предусматривает значительные расходы на традиционные виды вооружений. В частности, Пентагон запрашивает 65,8 миллиарда долларов на кораблестроение в рамках концепции Golden Fleet ("Золотой флот"), а также закупку 85 истребителей F-35 со средней стоимостью 82,5 миллиона долларов за единицу. Еще по 5 миллиардов планируется направить на подводные лодки и эсминцы с управляемыми ракетами.

Однако, как пишет Forbes, такая стратегия вызывает вопросы. Сам Трамп обосновал рекордные расходы тем, что "мы ведем войны". Но, как отмечает автор публикации, это может привести к переинвестированию в дорогие и уязвимые платформы в ущерб более дешевым и гибким решениям.

По мнению аналитиков, современные конфликты все больше определяются беспилотниками. Несмотря на огромные оборонные расходы, США, как считает автор, все еще отстают в этой сфере. В частности, во время испытаний автономных морских дронов у побережья Калифорнии аппараты выходили из строя из-за программных ошибок.

В то же время именно Иран демонстрирует эффективность дронной войны. В первую неделю конфликта страна запустила более 2000 дешевых беспилотников, что вызвало хаос в регионе.

Такие атаки уже нанесли значительный ущерб инфраструктуре стран Персидского залива, включая нефтяные объекты Саудовской Аравии и газовые терминалы Катара. Кроме того, подчеркивается критический дисбаланс стоимости: для уничтожения дешевых дронов используются дорогостоящие системы ПВО.

"Используя дроны, Иран может фактически обанкротить миллиардные системы противовоздушной обороны", – говорится в материале.

Отдельное внимание автор уделяет опыту Украины, которая стала примером быстрой адаптации к новым условиям войны. По оценкам, дроны вызывают до 60–70% всех потерь на поле боя. В то же время Украине удалось создать многоуровневую систему противодействия дронам "Шахед", позволяющую перехватывать до 80% атак.

Как отмечается в статье, Киев сделал ставку на скорость и инновации, передав разработку дронов частному сектору. В результате военные получают уже готовые прототипы для тестирования, что существенно ускоряет внедрение новых технологий.

На этом фоне, заключает автор, подход США выглядит устаревшим. В то время как соперники делают ставку на масштаб, скорость и дешевизну, Вашингтон инвестирует в системы, которые не соответствуют реалиям современной войны.

"Пентагон, кажется, больше сосредоточен на том, чтобы превзойти соперников по расходам, чем на том, чтобы превзойти их по инновациям", – резюмирует автор.

Как писал УНИАН, Иран применяет баллистические ракеты с кассетными боеголовками, которые рассеивают десятки суббоеприпасов на большой высоте, затрудняя работу израильской ПВО и перегружая ее системы перехвата. Такая тактика позволяет накрывать большие территории, но в то же время снижает точность ударов и используется преимущественно против гражданских объектов, а не военных целей.

Также мы рассказывали, что во время операции по спасению пилота сбитого F-15 в Иране США потеряли еще два транспортных самолета. Американские спецназовцы высадились в Иране, но после успешного спасения пилота не смогли поднять в воздух два транспортных самолета MC-130. Для эвакуации пришлось срочно направлять дополнительные самолеты, а неисправные самолеты уничтожили на месте, чтобы они не попали к противнику.

