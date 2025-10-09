Для препятствования передачи ракет Украине Кремль проводит различные многовекторные информационные мероприятия.

Кремль активизирует свои усилия по использованию старых американо-российских договоров о контроле над вооружениями, чтобы добиться от США уступок в вопросе войны в Украине. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что шаги РФ по выходу из Соглашения об управлении и утилизации плутония (PMDA), скорее всего, имеют целью немедленно предотвратить продажу США ракет "Томагавк" Украине и "являются частью длительной кампании рефлексивного контроля".

"Представители Кремля продолжали утверждать, что американский персонал будет вынужден принимать непосредственное участие в украинских ударах ракетами "Томагавк" и что эти ракеты не повлияют на решимость России достичь своих военных целей или на ситуацию на поле боя", - напомнили в ISW.

Видео дня

Эксперты оценивают, что Кремль проводит различные многовекторные информационные мероприятия, чтобы отпугнуть США от продажи таких ракет Украине.

"Выход России из PMDA 8 октября, вероятно, имеет целью усилить усилия Кремля по представлению отношений между США и Россией как вступающих в опасную стадию, и отвлечь внимание США от Украины на двусторонние отношения и переговоры о контроле над вооружениями", - отметили аналитики.

Поставка "Томагавков" Украине - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно возможной передачи Украине ракет "Томагавк". По его словам, такое оружие может усилить Украину и заставить россиян быть трезвыми.

"Немножечко отрезвить, сесть за стол переговоров. И если будет прекращение огня, то сам этот факт будет влиять на возможность договориться потом, иметь план", - подчеркнул глава государства.

В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, как Украина хочет использовать "Томагавки". Он отметил, что отношение россиян к войне не изменится, пока взрывы не станут раздаваться в Москве.

"Пока взрывается "где-то в Белгороде", Москва гуляет. Когда взрывы услышит Центральный федеральный округ, отношение изменится. Для этого нужны "Томагавки", или "Фламинго", или тяжелые дроны - неважно. Нужны убедительные дальнобойные средства деэскалации, и побольше", - добавил Подоляк.

Вас также могут заинтересовать новости: