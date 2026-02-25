Графики отключений на 26 февраля: когда в Украине не будет света в четверг

Для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности.

В четверг, 26 февраля, в большинстве регионов Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений.

Как сообщили в НЭК "Укрэнерго", для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности.

"Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по каждому адресу в "Укрэнерго" советуют узнавать на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.

Графики отключений для Сумской области

В Сумской области 26 февраля будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой НЭК "Укрэнерго".

Как сообщили в "Сумыоблэнерго", в течение суток графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме Украины.

"Когда свет появляется, пожалуйста, не включайте все приборы одновременно. Во время отключений отсоедините технику от сети, чтобы избежать колебаний напряжения, когда электроснабжение будет восстановлено", - говорится в сообщении.

Графики отключения для Полтавской области

Как сообщает "Полтаваоблэнерго", в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины в Полтавской области 26 февраля 2026 года будут действовать графики почасовых отключений (ГПО).

Так, с 00:00 до 06:00 запланированы отключения в объеме 1.5 очередей, с 06:00 по 08:00 – в объеме 2.5 очередей. С 08:00 по 20:00 свет будут выключать больше всего – в объеме 4 очередей, а с 20:00 по 23:59 введены графики в объеме 2.5 очередей.

Графики отключений для Черновицкой области

"Черновцыоблэнерго" опубликовало графики отключений электроэнергии для области. Завтра, 26 февраля, во всех очередях свет будет отсутствовать в среднем 2,5 часа в день. При этом потребителей просят экономно потреблять электроэнергию в часы пиковой нагрузки на энергосистему (09:00-11:00 и 18:00-20:00).

Графики отключений для Запорожской области

Как отмечает "Запорожьеоблэнерго", согласно команде НЭК "Укрэнерго", 26 февраля по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО).

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочередям) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

1.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

2.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 20:30

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

4.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

4.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

5.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

5.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

6.2: 00:00 00:30, 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме (5 очередей).

Графики отключений для Киева

В столице продолжают действовать индивидуальные графики отключения света для каждого дома. Их можно узнать на официальном сайте ДТЭК и в чат-боте.

Ситуация в энергетике – другие новости

Прогнозировать возвращение к постоянным графикам отключений электроэнергии в Киеве сложно из-за стабильно сложной ситуации в энергосистеме. Ожидать привычных графиков не стоит как минимум до апреля, заявил генеральный директор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко.

Агентство Reuters писало, что экономика Украины переживает самый тяжелый период с момента полномасштабного вторжения России. Враг нанес масштабные разрушения энергосистеме страны. По данным премьер-министра Юлии Свириденко, энергетический кризис стоил государственному бюджету около 12 миллиардов гривен таможенных и налоговых поступлений только в январе.

Предприятиям приходится бороться со снижением производства, ростом затрат, нарушением цепочек поставок и увеличением сроков доставки. Все это влияет на конкурентоспособность и приведет к росту инфляции.

