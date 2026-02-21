Американцы 'случайно' показали вид истребителя шестого поколения F-47 (фото, видео)

Ранее Дональд Трамп назвал F-47 "самым разрушительным самолетом всех времен".

Американская Pratt & Whitney распространила видео с возможной визуализацией перспективного истребителя Boeing F-47, для которого она разрабатывает двигатель ХА103. Соответствующие материалы были размещены на официальной странице компании.

Сам двигатель разрабатывают по программе, которая называется Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP). Его конкурентом выступает General Electric XA102.

Наибольшее внимание специалистов привлекла часть видео, где показан двухмоторный одноместный бесхвостый самолет с трапециевидным крылом и передним горизонтальным оперением. Хотя оно уже присутствовало на официальных рендерах F-47, модель в ролике выделяется целым рядом особенностей.

Так, в новой визуализации видны два двигателя с плоскими соплами с управлением вектором тяги, похожими на двигатели F-22. Также можно увидеть два воздухозаборника. Кабина расположена достаточно высоко, а нос имеет другую форму по сравнению с ранее представленными "лопатообразными" вариантами.

По мнению специалистов, делать далеко идущие выводы рано. Нельзя исключать, что на видео показана лишь условная визуализация, а не настоящий вид перспективного самолета.

Отметим, что после подписания контракта с Boeing в 2025 году США обнародовали лишь несколько официальных рендеров F-47, на которых сознательно скрыты конструктивные особенности самолета. Эксперты подчеркивали, что изображения не следует воспринимать буквально.

Американские истребители шестого поколения

Напомним, ранее были раскрыты впечатляющие характеристики истребителя шестого поколения F-47.

Если верить обнародованным данным, максимальная скорость F-47 будет превышать 2 Маха, или более 2450 км/ч. Самолет получит усовершенствованную стелс-технологию, которая значительно превосходит решения, примененные на F-35 и F-22.

Если F-47 создают в интересах Воздушных сил США, то американский флот может получить палубный истребитель шестого поколения, известный как F/А-ХХ. Судьба этого проекта остается неизвестной. Ранее компания Northrop Grumman опубликовала концептуальную визуализацию самолета для ВМС США.

