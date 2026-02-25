Министр объяснил, как рассчитывается индексация пенсий.

Кабинет Министров Украины принял решение об индексации пенсий и страховых выплат с 1 марта 2026 года на 12,1%. Определенный размер повышения превышает уровень инфляции за 2025 год (8%).

Как сообщил министр социальной политики Денис Улютин, после перерасчета пенсии вырастут как минимум на 100 гривень и не более чем на 2 595 гривень.

"Размер индексации определяется по формуле, закрепленной законодательством, согласно которой коэффициент на 50% зависит от инфляции за предыдущий год (8% в 2025 году) и на 50% - от роста средней заработной платы за три года (16,1%), что в итоге сформировало коэффициент индексации на уровне 12,1%", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание уделено пенсионерам из наиболее уязвимых категорий. В частности, минимальные пенсионные выплаты вырастут:

для пенсионеров в возрасте 80 лет и старше при наличии не менее 25 лет стажа у мужчин и 20 лет у женщин, а также пенсионеров в возрасте от 65 лет и старше, которые не работают и имеют полный страховой стаж (35/30 лет соответственно), минимальный размер пенсии вырастет с 3758 грн до 4213 грн;

для пенсионеров в возрасте свыше 70 лет с полным страховым стажем - с 3613 грн до 4050 гривень;

для пенсионеров в возрасте до 70 лет с полным страховым стажем - с 3323 грн до 3725 грн, а для пенсионеров с меньшим страховым стажем - с 3038 грн до 3406 грн.

Также будут проиндексированы минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий.

При этом пенсии, установленные на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, или в максимальном размере (10 прожиточных минимумов), не индексируются, ведь их размеры уже были пересмотрены с 1 января 2026 года после повышения прожиточного минимума.

