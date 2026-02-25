РФ запускает ракеты почти с конвейера: эксперт объяснил, как Украине сократить вражеские атаки

Украина вполне способна уменьшить интенсивность ракетных ударов со стороны России при условии продолжения операций по поражению тех предприятий, где оккупанты производят крылатые и баллистические ракеты. Такое мнение высказал обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушнико в эфире "Киев24".
"Мы видим, что на данный момент россияне используют для своих комбинированных и массированных ударов баллистические и крылатые ракеты, которые были изготовлены либо в конце прошлого года, либо уже в начале этого года", - отметил обозреватель.
По его словам, это дает понимание, что у российских захватчиков не осталось столь больших запасов крылатых и баллистических ракет, которые они могут использовать со складов хранения.
"Поэтому удары по этим предприятиям смогут в краткосрочной перспективе уменьшить возможность врага наносить удары этой номенклатурой вооружения", - убежден Кушниров.
Удар по Воткинскому заводу в Удмуртии - что известно
Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 февраля российский военно-промышленный комплекс "Воткинский завод" в Удмуртии подвергся ракетной атаке со стороны Украины. Прицельный удар Силы обороны крылатыми ракетами "Фламинго".
По данным OSINT-аналитиков, в результате атаки украинскими ракетами "Фламинго" удалось вывести из строя один из ключевых цехов Воткинского завода в Удмуртии, где производят баллистические ракеты "Искандер", "Орешник" и другие.