11,6 миллиардов гривень пожертвовали бизнесы и фонды Пинчука за 4 года войны

Согласно рейтингам доноров, которые ежегодно публикует NV, за период полномасштабного вторжения группа Пинчука реализовала благотворительные проекты на 11,6 млрд грн.

Среди основных направлений – помощь ВСУ, физическое и ментальное восстановление военных и гражданских, реинтеграция ветеранов, помощь медицинским учреждениям, продвижение интересов Украины в мире, привлечение и усиление международной поддержки Украины во время войны. В этой работе задействованы различные бизнесы и фонды группы.

В частности, усилиями группы в Украине работают уже 18 реабилитационных центров RECOVERY, которые предоставляют бесплатные услуги для военных. Сейчас в сети RECOVERY в Виннице, Днепре, Киеве, Луцке, Львове, Одессе, Полтаве, Ровно, Тернополе, Хмельницком, Черкассах, Черновцах и Чернигове реабилитационную помощь получили уже более 40 тысяч героев и героинь. В текущем году планируется открытие еще двух центров. Ежегодно в сети будут восстанавливаться около 27 тысяч военных.

Видео дня

В рамках общенационального проекта ПОВЕРНЕННЯ, направленного на поддержку ментального здоровья военных, ветеранов и их семей, которые получили психологическую травму в результате российской агрессии против Украины, помощь получили более 10 000 человек. Сейчас 11 центров ментального восстановления уже работают в Днепре, Киеве, Кропивницком, Луцке, Полтаве, Ровно, Тернополе, Хмельницком, Чернигове, Черкассах и Ивано-Франковске. На первом этапе развития проекта ПОВЕРНЕННЯ предусмотрено открытие 25 центров по всей Украине.

С первого дня полномасштабного вторжения системную адресную поддержку получают медучреждения, которые спасают раненых военных и гражданских. Это способствовало существенному расширению спектра и объема медицинской помощи.

11,6 миллиардов гривень пожертвовали бизнесы и фонды Пинчука за 4 года войны

Фонд Виктора Пинчука последовательно продвигает интересы Украины в мире, чтобы привлечь внимание к насущным потребностям Украины для обеспечения победы в борьбе против российской агрессии. Это и представление Украины во время Всемирного экономического форума, в частности Украинский Дом в Давосе, украинские события в Давосе и на полях Мюнхенской конференции по безопасности, вместе с PinchukArtCentre - выставки во время Венецианской Биеннале и по всему миру о военных преступлениях России, роли украинских инноваций как ключевого фактора устойчивости и примера для Европы, а также о борьбе и жизни украинцев во время войны.

Проекты Фонда Елены Пинчук направлены на ментальную поддержку женщин, переживающих опыт войны, помощь гражданским лицам, пострадавшим от военных действий, и восстановление сексуального здоровья раненых военных и ветеранов.

Фото Фонды Пинчука 25 февраля 2026
Фото Фонды Пинчука 25 февраля 2026
Фото Фонды Пинчука 25 февраля 2026
Фото Фонды Пинчука 25 февраля 2026
Фото Фонды Пинчука 25 февраля 2026

Интерпайп имеет самую эффективную в стране корпоративную патронатную службу, которая заботится о своих военных, ветеранах, а также семьях погибших, пропавших без вести и пленных сотрудников, это более 1700 человек. Работодатель поддерживает защитников с первых дней службы и в течение всего периода адаптации к гражданской жизни после демобилизации.

Также бизнесы и фонды Пинчука поддерживают воинские части, фокусируясь на технологической помощи.

Вас также могут заинтересовать новости: