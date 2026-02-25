Почти 70% российских военнопленных считают войну против Украины оправданной, - опрос

В среднем в российскую пропаганду верят 47,61% опрошенных военнопленных.

Почти 70% российских военнопленных считают, что полномасштабная война РФ против Украины является оправданной и необходимой хотя бы частично. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного общественной организацией Lingva Lexa, пишет "Украинская правда".

Социологи рассказали, что средний уровень восприятия легитимности войны против Украины среди опрошенных составил 35,81%. Всего 68,29% опрошенных российских военнопленных заявили, что так называемая "СВО" является "необходимой и оправданной в определенной степени".

Социологи обратили внимание на то, что больше всего войну поддерживают российские военнопленные, которые верят в российскую пропаганду. 88% таких лиц заявили, что война была оправданной и необходимой в определенной степени. Среди тех, кто не верит российской пропаганде, оправданной войну назвали 51%.

Также социологи поделились, что около 13% опрошенных российских военнопленных, которые верят в российскую пропаганду, заявили, что война против Украины является "абсолютно оправданной и необходимой". В это же время только 2% опрошенных, которые не верят в российскую пропаганду, полностью поддерживают войну.

"Это означает, что солдаты, которые полностью верили в пропаганду, в 6 раз чаще считали войну полностью легитимной – разница, которая является психологически значимой", - подчеркнули социологи.

Кроме того, исследование показало, что в среднем в российскую пропаганду верят 47,61% пленных. Более того, по крайней мере в один пропагандистский нарратив Кремля верят 76,95% опрошенных.

Также социологи выяснили, что 42,94% опрошенных считают, что среднестатистический украинец якобы не является полноценным человеком. В среднем российские военнопленные оценивают, что "украинцы развиты лишь на 88% по сравнению с другими людьми".

Интересно то, что 32,71% опрошенных выразили желание снова вступить в ряды Вооруженных сил РФ после освобождения из плена. Еще 28,92% заявили, что готовы вернуться в армию, но не в боевых ролях, а 22,29% – сказали об определенной готовности снова пойти воевать.

Социологи обратили внимание, что среди тех, кто сильно верит в пропаганду Кремля, было в два раза больше готовых снова пойти на войну против Украины (33%), по сравнению с теми 17% военнопленных, кто "слабо верит" в пропаганду.

Справка: исследование проводилось при поддержке Офиса генпрокурора Украины и в партнерстве с "European Association of Military Social Psychology", Киевской школой экономики и Адвокатским объединением "Mitrax". С помощью стандартизированных печатных анкет было опрошено 1060 российских военнопленных, средний возраст которых составляет 39 лет.

Каждый шестой российский военнопленный является гражданином Украины

Ранее бригадный генерал, секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов сообщил, что с начала полномасштабной войны в ряды армии России было мобилизовано 46 327 граждан Украины с временно оккупированных территорий. Он подчеркнул, что в Украине в лагерях для военнопленных 16% составляют граждане Украины.

Усов добавил, что РФ мобилизовала также бывших украинских военнослужащих. Из них было создано при Главном управлении Генерального штаба ВС РФ два батальона и два отряда.

