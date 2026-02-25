Добраться из Лондона в Париж за полчаса по трубе: возможно ли это

Технология основана на магнитной левитации - подобной той, что используется в поездах maglev.

Путешествие из Лондона в Париж менее чем за 30 минут - еще недавно это звучало как фантастика. Однако, пишет таблоид Daily Mail, сторонники технологии гиперлупа убеждены: в будущем такой сценарий может стать реальностью.

Идея предусматривает использование пассажирских капсул, которые будут двигаться со скоростью более 960 км/ч в специальных трубах с низким давлением. Теоретически это позволило бы сократить время в пути между Лондоном и Парижем до менее чем 30 минут.

Так же быстро можно было бы добраться и до других европейских столиц: Брюсселя - за 20 минут, Амстердама - за 22 минуты, а Берлина - чуть больше чем за час.

Концепция существует уже несколько лет, но глобальную известность приобрела в 2013 году после того, как известный предприниматель Илон Маск опубликовал об этом официальную документацию.

Технология основана на магнитной левитации - подобной той, что используется в поездах maglev. Капсулы будут двигаться без физического контакта с рельсами, что уменьшает трение и потребление энергии.

В среде, приближенной к вакууму, практически исчезает сопротивление воздуха - один из главных факторов потери скорости в традиционном транспорте.

Европа стала одним из центров тестирования системы после открытия в 2024 году Европейского центра гиперлупа в нидерландском Веендаме. Инженеры уже продемонстрировали инновационную систему переключения маршрутов без движущихся механических частей - важный шаг к созданию полноценной сети.

Руководитель центра Кес Марк, который лично протестировал систему, описывает поездку как опыт, ближе к полету, чем к традиционному железнодорожному путешествию. По его словам, возможность "выпить кофе в Париже менее чем за час" кардинально меняет представление о расстояниях.

Несмотря на амбициозные перспективы, проект сталкивается с серьезными трудностями. Поддержание вакуума в трубах большой протяженности - технически сложная задача, а строительство полноценных маршрутов потребует миллиардных инвестиций.

В США компания Virgin Hyperloop прекратила пассажирские испытания в 2023 году из-за проблем с безопасностью, сложных регуляторных процедур и финансовых трудностей. Один из первых инвесторов проекта, Ричард Брэнсон, вышел из него после того, как компания не смогла достичь заявленной скорости 1126 километров в час - во время первого теста с людьми было зафиксировано только 172 километра в час.

Кроме того, эксперты обращают внимание на ограниченную вместимость капсул по сравнению с обычными вагонами поездов.

На данный момент гиперлуп остается на стадии тестирования без подтвержденных дат строительства. По оценкам специалистов отрасли, первые ограниченные коммерческие маршруты могут появиться в 2030-х годах, однако 30-минутное путешествие между Лондоном и Парижем пока остается скорее амбициозной мечтой, чем конкретным планом.

Между тем Япония разрабатывает потенциально самый быстрый поезд в мире - маглев серии L0 Series, который может развивать скорость до 603,5 км/ч. Поезд использует магнитную левитацию для подъема над путями и электродвигатели для движения вперед. По имеющимся данным, стоимость этого масштабного проекта уже превысила 70 миллиардов фунтов стерлингов.

Напомним, в 2026 году из Парижа в Мюнхен можно будет путешествовать без пересадок на скоростном поезде. Это совместный проект французской SNCF и немецкой Deutsche Bahn. Сейчас доехать из Парижа в Мюнхен на поезде можно только с пересадками, например в Штутгарте или Мангейме, что доставляет туристам неудобства и занимает около 6-7 часов. Однако после запуска прямого сообщения время в пути сократится до 4 часов 40 минут.

