В правительстве Норвегии считают, что поддержка Украины важна для безопасности не только их страны, но и всей Европы.

Норвегия решила разрешить прямые продажи оружия и продукции оборонной промышленности Украине. Об этом сообщается на сайте правительства скандинавской страны.

Отмечается, что захватническая война России угрожает Украине как государству и нации. Так, всего через несколько дней после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года правительство Норвегии решило передать Украине оружие и оборонную продукцию. С тех пор правительство предоставило ряд пожертвований в соответствии с потребностями Украины.

"В чрезвычайной ситуации безопасности, сложившейся в результате агрессивной войны России, крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Поддержка Украины важна для безопасности Норвегии и Европы. Мы должны планировать возможность продолжения незаконной агрессивной войны. Поэтому правительство решило разрешить прямые продажи оружия и связанной с обороной продукции норвежской оборонной промышленности в Украину", – заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Также в сообщении подчеркивается, что норвежская военная поддержка Украины является частью широких международных усилий союзников и стран-партнеров и была организована в соответствии с четырьмя основными механизмами:

Пожертвования из собственных запасов

Пожертвования, полученные через механизмы международного сотрудничества и финансирования

Пожертвования, полученные непосредственно от оборонной промышленности

Подготовка украинских кадров

"Это изменение означает, что мы вместе с нашими союзниками защищаем фундаментальные интересы политики обороны и безопасности Норвегии. Правительство использует ряд инструментов для содействия важной роли оборонной промышленности в текущей ситуации политики безопасности", — подчеркнул министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам.

Помощь Норвегии Украине

В декабре стало известно, что Норвегия предоставит Украине $1,8 миллиарда помощи. По словам премьер-министра страны Йонаса Гар Стере, его государство будет поддерживать Украину в 2024 году с первых месяцев. Это будет касаться, среди прочего, прямой экономической поддержки критическим услугам в Украине, чтобы не было никаких задержек в поставках для украинцев.

Ранее УНИАН сообщал, что Великобритания и Норвегия создали "морскую коалицию" для поддержки Украины. Она будет оказывать долговременную поддержку Украине - в частности, обучение, оборудование и инфраструктуру для укрепления безопасности в Черном море.

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